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Giriş Tarihi: 14.10.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:05

Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: "Sana 100 bin dolar vereceğim"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma savcısı Y.E. yürüttüğü 'Yeni Doğan Çetesi' soruşturması kapsamında makamında şüphelilerin avukatı ve irtibatlı olduğu 3 kişi tarafından tehdit edildi. Cumhuriyet savcısının ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında avukat dahil gözaltına alınan 8 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: Sana 100 bin dolar vereceğim

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma savcısı Y.E. yürüttüğü 'Yeni Doğan Çetesi' soruşturması kapsamında makamında şüphelilerin avukatı ve irtibatlı olduğu 3 kişi tarafından tehdit edildi.

Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: Sana 100 bin dolar vereceğim

"SUİKAST PLANLIYORUZ"

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin tahliyesine yönelik cumhuriyet savcısını arayan avukat A.A., tehdit etti. Daha sonra ise makamına gelerek tekrardan kendisine yönelik suikast planlandığını, ailesinin nerede yaşadığının bilindiğini, babasına ve annesine zarar verileceği, yine Ankara'da yaşayan kız kardeşinin zarar verilebileceğini, tahliyeleri gerçekleştirmez ise kendisine yönelik suikast yapılacağını, planı yapanların papa suikasti gibi bir çok olay gerçekleştiren güçlü silahlı grup tarafından yapıldığını ve neticede öldürüleceğini söyledi.

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Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: Sana 100 bin dolar vereceğim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı Y.E. tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine derhal soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının kişisel verilerine ve ailevi bilgilerine yakınlarının özel bilgilerine yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı.

Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: Sana 100 bin dolar vereceğim

Avukat A.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi ve hakkında teknik ve fiziki takip kararı alındı. Öte yandan A.A.'nın irtibatlı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alındı.

Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: Sana 100 bin dolar vereceğim

KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerin cumhuriyet savcısı ile tekrar görüşme talebi üzerine görüşme cumhuriyet savcısı tarafından kabul edilmiş olayın delillendirilebilmesi amacıyla makamına kayıt cihazı yerleştirildi ve yapılan görüşmenin kaydı alındı. Bu görüşmede M.K.Z. tarafından cumhuriyet savcısına açık şekilde iletilen ölüm tehdidi ve diğer tehditler kayıt altına alındı.

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