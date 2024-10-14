Giriş Tarihi: 14.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
15:05
Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: "Sana 100 bin dolar vereceğim"
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma savcısı Y.E. yürüttüğü 'Yeni Doğan Çetesi' soruşturması kapsamında makamında şüphelilerin avukatı ve irtibatlı olduğu 3 kişi tarafından tehdit edildi. Cumhuriyet savcısının ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında avukat dahil gözaltına alınan 8 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.