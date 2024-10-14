Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Soruşturmada kan donduran suikast detayı: "Sana 100 bin dolar vereceğim"

"SUİKAST PLANLIYORUZ"



Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin tahliyesine yönelik cumhuriyet savcısını arayan avukat A.A., tehdit etti. Daha sonra ise makamına gelerek tekrardan kendisine yönelik suikast planlandığını, ailesinin nerede yaşadığının bilindiğini, babasına ve annesine zarar verileceği, yine Ankara'da yaşayan kız kardeşinin zarar verilebileceğini, tahliyeleri gerçekleştirmez ise kendisine yönelik suikast yapılacağını, planı yapanların papa suikasti gibi bir çok olay gerçekleştiren güçlü silahlı grup tarafından yapıldığını ve neticede öldürüleceğini söyledi.



