Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:58

Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında

Sayıştay'ın 2022 raporlarına göre ABB iştiraki olan ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA'nın yüklü miktarda SGK ve vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Kendisinden önceki yönetimleri eleştirerek Ankaralıların parasının hiç edildiği iddialarında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kul ve tüyü bitmemiş yetim hakkını savunacağını söylemişti. Ancak 5 yıllı görev süresi boyunca adı birçok skandala karışan Yavaş'ın şimdi de şirketleri çok büyük borçlara soktuğu anlaşıldı.