SDG’ye son çıkış yolu gösterildi! Ankara "askeri seçeneği" iletti | Okan Müderrisoğlu yazdı

Peki, SDG için nasıl bir çıkış stratejisi söz konusu olabilir?

Türkiye'nin yakından takip ettiği, müzakeresi tamamlanmakta olan formül şöyle özetleniyor:

"SDG'nin kontrol ettiği silahlı unsurların yüzde 75'inin Suriye ordusuna, yüzde 25'inin de asayiş unsuru olarak Suriye polis gücüne entegre olması!"

Bu arada Türkiye'nin, milli güvenlik perspektifini pekiştirecek, aynı zamanda Suriye'nin kuzey doğusundaki nüfusun kaygılarını giderecek şekilde bir inisiyatif geliştirmesi de mümkün. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da DEM Parti'nin düzenlediği toplantıya SDG şemsiyesi altında İlham Ahmed'in gönderdiği mesaja, ihtiyatlı tutumla pencere açılması da bir olasılık. "Türkiye'ye tehdit değiliz. Bizimle diyalog kurulsun. Türkiye, sahada yanımızda dursun!"

Yazımıza, Terörsüz Türkiye ile başladık. O bağlamda iki konuyla bitirelim.

1- Silahlı unsurlarını Türkiye dışına çıkaran, Zap ve Metina'yı boşaltan, silah depoları ve mağaraların yerini gösteren PKK'lıların, kademe kademe Kuzey Irak'taki tüm vadilerden çıkarak silahlarını teslim etme süreci iyice şekilleniyor.

2- Meclis Komisyonu'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde raporunu tamamlaması bekleniyor. Rapordaki en önemli başlıkların Eve Dönüş Yasası ve İnfaz Düzenlemesi olacağını, cezaevlerindeki 4 bin 200 PKK-KCK'lının durumunun da ele alınacağını belirtelim.