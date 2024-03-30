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Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:08

Seçim günü kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Seçim günü 31 Mart'ta kafeler, restoranlar kaçta açılıyor, kapanıyor?

31 Mart seçim günü AVM çalışma saatleri ile kafe ve restoran açılış kapanış saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı. Seçim yasakları 31 Mart sabahı saat 06.00 itibarıyla başlayacak. Bu noktada seçim günü hangi mekanların açık olduğu plan yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kapalı mı, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Seçim günü kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Seçim günü 31 Mart’ta kafeler, restoranlar kaçta açılıyor, kapanıyor?

Seçim yasakları 31 Mart Pazar sabahı saat 6.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Oy verme işleminin ardından rutin hayatına kaldığı yerden devam edecek olan vatandaşlar yasak kapsamı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada Pazar gününü değerlendirmek isteyenler seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. AVM çalışma saatleri ile kafe ve restoran açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki, 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler…

Seçim günü kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Seçim günü 31 Mart’ta kafeler, restoranlar kaçta açılıyor, kapanıyor?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart'ta sandıklara gidecek.

Oy verme işlemi, 32 ilde saat 07.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Seçim yasakları 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak ve gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

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Seçim günü kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Seçim günü 31 Mart’ta kafeler, restoranlar kaçta açılıyor, kapanıyor?

31 MART PAZAR SEÇİM GÜNÜ KAFELER, RESTORANLAR, AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Mart yerel seçim gününde kafeler, restoranlar ve AVM'lerin açık olup olmayacağı merak ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçim günü kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Seçim günü 31 Mart’ta kafeler, restoranlar kaçta açılıyor, kapanıyor?

- Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. İçkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

- Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

- Eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Seçim günü 31 Mart’ta kafeler, restoranlar kaçta açılıyor, kapanıyor?

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

- Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

- Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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