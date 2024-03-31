Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
08:56
31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy verme işlemleri günün ilk ışıkları ile başladı. Oy kullanma işlemleri yurt genelinde hız kesmeden devam ederken marketlerin çalışma durumu ve saatleri merak konusu oldu. Bu noktada seçim günü A101, BİM, ŞOK, Mİgros Marketler açık mı kapalı mı sorularına yanıt arıyor. Market çalışma saatleri ile BİM, ŞOK, A101 açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yanıtı.