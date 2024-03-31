Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 08:56

Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy verme işlemleri günün ilk ışıkları ile başladı. Oy kullanma işlemleri yurt genelinde hız kesmeden devam ederken marketlerin çalışma durumu ve saatleri merak konusu oldu. Bu noktada seçim günü A101, BİM, ŞOK, Mİgros Marketler açık mı kapalı mı sorularına yanıt arıyor. Market çalışma saatleri ile BİM, ŞOK, A101 açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yanıtı.

Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Seçim günü market çalışma saatleri milyonların gündemini meşgul ediyor. Türkiye 31 Mart Pazar günü bugün beş yıl görevde bulunacak büyükşehir belediye başkanlarını, belediye başkanlarını, il genel meclisi, muhtarı seçmek için sandıkların yolunu tutuyor. Bilindiği üzere YSK seçim yasakları kapsamında seçim günü bazı yerler kapalı oluyor. Durum böyle olunca seçim günü marketler açık mı/kapalı mı sorusu merak konusu oldu. Peki, 31 Mart Pazar seçim günü (bugün) A101, ŞOK, BİM çalışıyor mu, kapalı mı, marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, detaylar.

Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
Seçim günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK tarafından seçim günü yasaklarının uygulanacağı yerler belli oldu.

Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler seçim günü açık olacak.

Seçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros imarketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Seçim günü marketler açık mı, BİM, ŞOK, A101 çalışma durumu: 31 Mart Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SEÇİM GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

SON DAKİKA