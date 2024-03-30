Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart tarihinde uygulanacak olan yasakların neler olduğu araştırılıyor. Peki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?