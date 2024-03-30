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Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 07:53

Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları

31 Mart 2024 Pazar günü yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimde, YSK seçim öncesinde tüm ülke genelinde uygulanacak olan seçim yasaklarını açıkladı. Bu yasaklarının içeriği ve saat kaçta başlayacağı gibi konu başlıkları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Seçim yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, 2024 YSK seçim günü yasakları!

Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart tarihinde uygulanacak olan yasakların neler olduğu araştırılıyor. Peki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanmaya başlanacak.

Buna göre; Seçim yasakları, 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

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Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

  • Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
  • YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
  • Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.
  • Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları
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Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları
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