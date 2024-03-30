Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
07:53
Seçim günü yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2024 YSK seçim günü yasakları
31 Mart 2024 Pazar günü yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimde, YSK seçim öncesinde tüm ülke genelinde uygulanacak olan seçim yasaklarını açıkladı. Bu yasaklarının içeriği ve saat kaçta başlayacağı gibi konu başlıkları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Seçim yasakları neler, başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, 2024 YSK seçim günü yasakları!