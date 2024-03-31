Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
21:50
Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati
31 Mart Pazar günü sandık başına giden milyonlar yerel seçimde oy sayımının başlamasıyla birlikte ekran başında yerini aldı. 81 ilde seçmen, seçim kaçta bitiyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanması beklenen resmi sonuçlar için geri sayım başladı. Peki; 2024 seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? İşte, detaylar...