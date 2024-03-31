Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati

SEÇİM KAÇTA BİTİYOR, OY SAYIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Saat 17.00 itibarıyla sayıma başlayan illerde oy sayımının saat kaçta biteceğine yönelik bir açıklama bulunmuyor. Son oy sayılana kadar ve resmi olarak siteme işlenene kadar sayım işlemine devam edilecek.