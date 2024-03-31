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Haberler Galeri Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati
Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 21:50

Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati

31 Mart Pazar günü sandık başına giden milyonlar yerel seçimde oy sayımının başlamasıyla birlikte ekran başında yerini aldı. 81 ilde seçmen, seçim kaçta bitiyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanması beklenen resmi sonuçlar için geri sayım başladı. Peki; 2024 seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? İşte, detaylar...

Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati

Seçim kaçta bitiyor şeklinde sorularını arama motorlarına yönelten milyonlar oy sayımı bitiş saatine odaklandı. Açılan sandık sayısının yüzde 100 seviyesine ulaşmasıyla birlikte resmi veriler YSK sisteminde yerini alacak ve vatandaşlar ile paylaşılacak. Peki; oy sayımı ne zaman bitiyor, saat kaçta bitecek? İşte, ayrıntılar...

Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati

81 İL SANDIK BAŞINDAYDI!

31 Mart Pazar günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında tamamlanan Mahalli İdareler Seçimleri oy verme süreci ardından sayım başladı. Yerel seçim sonuçları takip edilirken vatandaşlar seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulmak için oy sayımı bitiş saatine odaklandı.

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Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati

SEÇİM KAÇTA BİTİYOR, OY SAYIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Saat 17.00 itibarıyla sayıma başlayan illerde oy sayımının saat kaçta biteceğine yönelik bir açıklama bulunmuyor. Son oy sayılana kadar ve resmi olarak siteme işlenene kadar sayım işlemine devam edilecek.

Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmi sonuçların sonraki günlerde yayımlanması bekleniyor.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre resmi veriler internet sitesinden öğrenilebilecek:

www.ysk.gov.tr internet sitemizin "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

Ayrıca Seçim Arşivi sayfamızdan seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.

Seçim kaçta bitiyor, ne zaman, oy sayımı kaça kadar sürecek? YSK ile 31 Mart seçim bitiş saati

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