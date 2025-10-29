Seçim kazanmanın dijital sırrı: Müstevlilerin Türkiye’yi yönlendirme arzusu hiç değişmedi | Salih Tuna yazdı

Türkiye, İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardından bu kez de casusluk ve veri sızıntısı skandalını konuşuyor. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna da bugünkü köşesinde dikket çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Salih Tuna'nın 'Seçim kazanmanın dijital sırrı' başlıklı yazısı:

Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin İBB adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun adı henüz açıklandığında çalışma arkadaşlarından CHP'li bir dostuma "dan" diye sormuştum: "Ekrem Bey vatana ihanet etmez değil mi?.."

Bu nasıl soru, alt tarafı belediye başkanlığı seçimi demeyin.