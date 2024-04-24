Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.