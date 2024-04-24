Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
08:11
31 Mart Yerel Seçimleri tamamlandı. Sandığa giden milyonlara seçmen tercihini yaptı. O gün sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getiren seçim görevlileri seçimlerin ardından "YSK seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücretleri ve diğer gelişmeler.