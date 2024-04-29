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Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 07:57

Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

31 Mart Yerel Seçimleri geride kaldı. Belediye ve muhtarlık seçimleri için sandıklarda görevli olan ve sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getiren seçim görevlileri seçimlerin ardından "YSK seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılan hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücretleri ve diğer gelişmeler.

Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları için araştırmalar hız kazandı. Belediye ve muhtarlık seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getiren seçim görevlileri Nisan ayının sonuna yaklaşırken YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri için arama motorlarına yöneldi. Peki, seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre;

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin nereye yatacağına dair YSK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan almıştı.

Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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