Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
07:57
Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama e-devlet ekranı
31 Mart Yerel Seçimleri geride kaldı. Belediye ve muhtarlık seçimleri için sandıklarda görevli olan ve sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getiren seçim görevlileri seçimlerin ardından "YSK seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılan hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte 2024 YSK sandık görevlisi ücretleri ve diğer gelişmeler.