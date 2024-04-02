Giriş Tarihi: 02.04.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
10:02
MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?
Muhtar maaşı 2024, Mahalli İdareler Seçimleri sonrası gündemdeki yerini aldı. Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Sandığa giden seçmen tercihini yaptı ve beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Bilindiği üzere, muhtarlar, köy ve mahallelerde yerel yönetimi temsil ediyor. Sonuçlar resmi olmayan sonuçlara göre belli olurken muhtar maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, seçim sonrası muhtar maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar? İşte muhtar maaşlarında son durum bilgisi.