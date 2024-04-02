MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

En düşük ve en yüksek muhtar maaşları 2024 yerel seçimlerin ardından merak konusu oldu. Türkiye 31 Mart Pazar günü yerelde kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. Köy ve mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek ve belediyeye iletmek gibi görevleri üstlenen muhtarlar da vatandaşların oyları ile belirlendi. Peki, muhtar maaşları ne kadar? Seçim sonrası muhtar maaşları ne kadar olacak, zam gelecek mi? İşte muhtarlık maaşları hakkında tüm detaylar.