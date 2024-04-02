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Giriş Tarihi: 02.04.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 10:02

MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Muhtar maaşı 2024, Mahalli İdareler Seçimleri sonrası gündemdeki yerini aldı. Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Sandığa giden seçmen tercihini yaptı ve beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Bilindiği üzere, muhtarlar, köy ve mahallelerde yerel yönetimi temsil ediyor. Sonuçlar resmi olmayan sonuçlara göre belli olurken muhtar maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, seçim sonrası muhtar maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar? İşte muhtar maaşlarında son durum bilgisi.

MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

En düşük ve en yüksek muhtar maaşları 2024 yerel seçimlerin ardından merak konusu oldu. Türkiye 31 Mart Pazar günü yerelde kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. Köy ve mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek ve belediyeye iletmek gibi görevleri üstlenen muhtarlar da vatandaşların oyları ile belirlendi. Peki, muhtar maaşları ne kadar? Seçim sonrası muhtar maaşları ne kadar olacak, zam gelecek mi? İşte muhtarlık maaşları hakkında tüm detaylar.

MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gitti ve gelecek beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi ve muhtarları belirledi.

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MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

MUHTARLIK MAAŞLARI 2024

Muhtarlar, köy ve mahallelerde yerel yönetimi temsil ediyor. Köy ve mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek ve belediyeye iletmek gibi görevleri üstleniyor. Hatırlanacağı üzere, son asgari ücret zammından sonra muhtarlık maaşlarında da artışa gidilmişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra muhtar maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor.

MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

2024 MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?

Muhtarlık maaşlarına, 2024 yılı itibarıyla zam geldi. Son asgari ücret zammının ardından muhtarların aldığı maaşlarda da artışa gidildi.

Buna göre muhtarların aldığı maaşlar aşağıdaki gibidir;

2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17.002 TL

2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18.500 TL

MUHTAR MAAŞLARI 2024: Seim sonrası en düşük ve en yüksek muhtar maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MUHTAR MAAŞI NE KADAR?

En yüksek muhtar maaşı 2024 yılında büyükşehir belediyesi muhtarlarına verilmektedir. Muhtar maaşları kategorilerine göre şu şekildedir:

Mahalle muhtarı maaşı: 17.002 TL
Köy muhtarı maaşı: 17.002 TL
Emekli muhtar maaşı: 17.002 TL

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