CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: Yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Yerel seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkan adayları için 61 milyon seçmen oy kullandı. 32 ilde sandıklar 16.00'da kapanırken, 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy kullanma işlemi sona erdi. Yerel seçim sonuçları için oylar çok hızlı bir şekilde sayılıyor. Vatandaşların gözü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde hangi başkan adaylarının seçileceğinde. İstanbul seçim sonuçları, Ankara, seçim sonuçları, İzmir seçim sonuçları başta olmak üzere İl il seçim sonuçları, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları haberimizde. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Adana, Eskişehir, Edirne başta olmak üzere yerel seçim sonuçları 2024...