Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:16
CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7'si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!
CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: Yerel seçim sonuçları için oylar hızla sayılıyor. Sandıklar ilk olarak 16.00'da kapanan 32 ilde sayılmaya başlandı. 17.00'dan itibaren Türkiye genelinde de oy sayımı hızlandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti oy oranları sayımlarla birlikte tablolara yansımaya başladı. Yerel seçim sonuçlarının en çok merak edildiği iller kuşkusuz İstanbul, Ankara, İzmir. Yine Bursa seçim sonuçları, Şanlıurfa yerel seçim sonuçları, Antalya, Ordu seçim sonuçları da vatandaşların radarında.... İstanbul seçim sonuçları, Ankara seçim sonuçları, İzmir seçim sonuçları, Bursa seçim sonuçları başta olmak üzere 81 seçim sonuçları İl il, ilçe ilçe haberimizde...