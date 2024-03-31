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Haberler Galeri CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7'si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:16

CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7'si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!

CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: Yerel seçim sonuçları için oylar hızla sayılıyor. Sandıklar ilk olarak 16.00'da kapanan 32 ilde sayılmaya başlandı. 17.00'dan itibaren Türkiye genelinde de oy sayımı hızlandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti oy oranları sayımlarla birlikte tablolara yansımaya başladı. Yerel seçim sonuçlarının en çok merak edildiği iller kuşkusuz İstanbul, Ankara, İzmir. Yine Bursa seçim sonuçları, Şanlıurfa yerel seçim sonuçları, Antalya, Ordu seçim sonuçları da vatandaşların radarında.... İstanbul seçim sonuçları, Ankara seçim sonuçları, İzmir seçim sonuçları, Bursa seçim sonuçları başta olmak üzere 81 seçim sonuçları İl il, ilçe ilçe haberimizde...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7’si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!

CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: Yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Yerel seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkan adayları için 61 milyon seçmen oy kullandı. 32 ilde sandıklar 16.00'da kapanırken, 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy kullanma işlemi sona erdi. Yerel seçim sonuçları için oylar çok hızlı bir şekilde sayılıyor. Vatandaşların gözü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde hangi başkan adaylarının seçileceğinde. İstanbul seçim sonuçları, Ankara, seçim sonuçları, İzmir seçim sonuçları başta olmak üzere İl il seçim sonuçları, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları haberimizde. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Adana, Eskişehir, Edirne başta olmak üzere yerel seçim sonuçları 2024...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7’si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!

YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN GERİ SAYIM

Yerel seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 61 milyon seçmen 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede sandıklara koşarak demokrasi şöleni yaşattı. Yerel seçim sonuçları için oy sayımı 17.00 itibarıyla başlarken, vatandaşlar sandıktan çıkacak sonucu yakından takip ediyor.

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CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7’si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!

EN ÇOK MERAK EDİLEN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye'nin Metropol şehri İstanbul en fazla oyun kullanıldığı il. Türkiye'nin gözü kuşkusuz İstanbul'dan çıkacak sonuçta. İstanbul seçim sonuçları YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması ile sabah.com.tr'de olacak.

CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7’si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!

ANKARA VE İZMİR SEÇİM SONUÇLARI DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Başken Ankara ve İzmir de yakından takip ediliyor. İzmir'de Hamza Dağ sergilediği performans ile CHP'nin kalesini düşürebilecek mi, bu soru da sandık sayımlarının sonucunda belli olacak. Ankara seçim sonuçları ve İzmir seçim sonuçları da haberimizin içinde olacak.

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CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2024: Sandıkların yüzde yüzde 7’si açıldı! İstanbul Ankara İzmir Bursa yerel seçim sonuçları için tıkla!

BURSA, ORDU, ŞANLIURFA, ÇANAKKALE, BALIKESİR, ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI DA DİKKATLE İZLENİYOR

Yerel seçim sürecinde rekabetin üst düzeyde yaşandığı iller arasında Bursa, Ordu, Şanlıurfa, Çanakkale, Balıkesir gibi iller de yer alıyor. Bu illerdeki yerel seçim sonuçları da dikkatle takip ediliyor.

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