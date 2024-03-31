SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI, OY ORANLARI A HABER İLE CANLI YAYIN İZLE
Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, sabah 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erdi.
Diğer illerde ise sabah 08.00'de başlayan olan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından ise tüm gelişmeler A Haber ekranlarından paylaşılacak.