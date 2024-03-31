Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 31.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:01

SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

Seçim sonuçları A Haber canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirlendiği Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart Pazar günü yapılıyor. Oy verme süreci 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 07.00-17.00 saatleri arasında tamamlandı. Ardından sonuçlar YSK tarafından anlık olarak aktarılacak. 81 ilde ve ilçelerinde sonuçlara ilişkin veriler son dakika A Haber canlı yayın izle ekranı üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Yaşadıkları illerin seçim sonucunu merak eden vatandaşlar ''31 Mart 2024 Seçim sonuçları A Haber canlı izle'' araştırmalarına başladı. İşte, 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ile adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

A Haber canlı izle ekranı 2024 Türkiye Yerel Seçim sonuçları ile partilerin ve adayların oy oranları için ziyaret edilmeye başlandı. Yeni yerel yöneticilerin belirlendiği Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşti. Seçime ilişkin tüm gelişmeler A Haber ekranlarından anbean aktarılacak. İl il ve ilçe ilçe sonuçlara ilişkin veriler anlık ve canlı olarak bu ekran üzerinden takip edilebilecek. Ülke genelinde ve yaşadıkları illere ilişkin son durum hakkında bilgi almak isteyen seçmenler ise bu noktada Seçim sonuçları A Haber canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçim sonuçları A Haber canlı yayın izle ekranı…

SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

A HABER SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE!

AHaber CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI, OY ORANLARI A HABER İLE CANLI YAYIN İZLE

Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, sabah 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erdi.

Diğer illerde ise sabah 08.00'de başlayan olan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından ise tüm gelişmeler A Haber ekranlarından paylaşılacak.

SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

31 MART 2024 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17:00'de sona eren oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrildi. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla beraber sonuçlar sabah.com.tr seçim sonuç sayfasına yansıyacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.

SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 31 Mart Türkiye Yerel Seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

İL İL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

SON DAKİKA