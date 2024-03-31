Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:54
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Mart Pazar yerel seçim sonuçları anlık ve grafiklerle Sabah.com.tr’de olacak!
81 ilde 31 Mart yerel seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. 61 milyon 441 bin 882 seçmen gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için sandığa gidiyor. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında takip edilecek. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. Canlı ve anlık seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından paylaşılacak. Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, yanıtı.