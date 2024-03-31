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Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:54

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Mart Pazar yerel seçim sonuçları anlık ve grafiklerle Sabah.com.tr’de olacak!

81 ilde 31 Mart yerel seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. 61 milyon 441 bin 882 seçmen gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için sandığa gidiyor. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında takip edilecek. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. Canlı ve anlık seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından paylaşılacak. Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, yanıtı.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Mart Pazar yerel seçim sonuçları anlık ve grafiklerle Sabah.com.tr’de olacak!

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 araştırılıyor. 31 Mart Pazar sabahı 07.00 itibari ile oy kullanma işlemleri başlarken milyonlarca seçmen yerel yönetimlerde kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basıyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından yerel seçim sonuçları gündeme gelecek. Yerel seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte, 81 il seçim için seçim sonucu ve adayların oy oranları 2024 takip ekranı.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Mart Pazar yerel seçim sonuçları anlık ve grafiklerle Sabah.com.tr’de olacak!

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri açıklandı. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak duyuruldu.

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI

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Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Mart Pazar yerel seçim sonuçları anlık ve grafiklerle Sabah.com.tr’de olacak!

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlanacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından 2024 Yerel Seçim sonuçlarını, SABAH'ın seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Mart Pazar yerel seçim sonuçları anlık ve grafiklerle Sabah.com.tr’de olacak!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI VE ANLIK SABAH.COM.TR'DE

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sabah.com.tr Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Mart Pazar yerel seçim sonuçları anlık ve grafiklerle Sabah.com.tr’de olacak!

Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilirsiniz.

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