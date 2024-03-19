Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:06
Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı
Adana'da 5 yıl önce koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı, maddi durumu iyi olmayan gençleri lise ve üniversiteye hazırlayan ücretsiz "Gençlik merkezlerine" kilit vurmak olan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim yaklaşınca merkezleri yeniden açmaya başladı. Ocak ve Şubat'ta 3 kursu açan Karalar, geçen hafta da Kuruköprü şubesini açtı.