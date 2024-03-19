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Haberler Galeri Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:06

Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

Adana'da 5 yıl önce koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı, maddi durumu iyi olmayan gençleri lise ve üniversiteye hazırlayan ücretsiz "Gençlik merkezlerine" kilit vurmak olan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim yaklaşınca merkezleri yeniden açmaya başladı. Ocak ve Şubat'ta 3 kursu açan Karalar, geçen hafta da Kuruköprü şubesini açtı.

MURAT KARAMAN
Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

Geçmiş dönemde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezini "25 sahte diplomalı öğretmen var" gerekçesiyle kapatarak öğrenci ve aileleri mağdur eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı seçim telaşı sardı.

Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

Ücretsiz kursları yeniden açmaya başlayan Karalar, Ocak ve Şubat ayında Kozan, Karataş ve Ceyhan kurs merkezlerini açmıştı. Şimdi de Kuruköprü şubesini açtı.

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Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

2019 yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 3 binden fazla işçiyi çıkararak ekmeğinden eden Başkan Karalar, ücretsiz gençlik merkezinde eğitim gören binlerce gencin de geleceğiyle oynadı.

Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

Başkan Karalar, öğrencilere ücretsiz eğitim veren öğretmenlerle birlikte 259 personelin işine de son vermişti.

Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

BİNLERCE GENCİN GELECEĞİYLE OYNADI

Kursun açıldığı günden kapatılana kadar görev yaptığını dile getiren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, "Zeydan Karalar binlerce gencin geleceğiyle oynadı. Eğitimleri yarı kaldı.

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