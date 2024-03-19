Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

Geçmiş dönemde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezini "25 sahte diplomalı öğretmen var" gerekçesiyle kapatarak öğrenci ve aileleri mağdur eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı seçim telaşı sardı.



