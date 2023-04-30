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Haberler Galeri Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları
Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 13:27

Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları

Son dakika seçim anketi haberleri: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirdikleri son seçim anketini Sabah.com.tr'ye değerlendiren OPTİMAR Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir iktidar ve muhalefet için yarışın son durumunu aktardı. "Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti. İYİ Parti'de ise işler iyi değil. İşte son seçim anketinin sonuçları

M. FATİH GEDİMAN
Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları

Son dakika seçim anketi haberleri: Bugün itibarıyla tam 2 hafta kalan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için araştırma şirketlerinin seçim anketleri gelmeye devam ediyor. "Türkiye'nin Nabzı" konseptiyle haftalık olarak gerçekleştirdiği seçim anketlerinin sonuncusunu Sabah.com.tr ile paylaşan ve değerlendiren OPTİMAR Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir son seçim anketinin iktidar ve muhalefet için söylediklerini yorumladı. "Sayın Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti. Meral Akşener'in İYİ Parti'si ise baraj sınırında.

Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları

2014 ve 2018 SEÇİMLERİNDE NOKTA ATIŞ YAPAN ŞİRKETİN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

2014 ve 2018 seçimlerinde seçim ilk turda bitecek diyen ve oranlarda nokta atışı yapan bir araştırma kuruluşu olarak "51-53 arasında Erdoğan oy alacak" tespitimiz birebir sonuç verdi. Bu anlamda hiç kimse bizim kadar böyle iddialı cümle kurmamıştı ve netice görüldüğünde işimizi layıkıyla ve kuralına uygun olarak yapmanın gururunu yaşadık.

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Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA TAŞLAR YERİNE OTURUYOR VE ERDOĞAN'IN AVANTAJI ARTIYOR

Başkanlık sistemlerinde seçimler birbirine yakın oylarla sonuçlanır ve birden çok aday olsa da en nihayetinde 2 aday arasında birbirine yakın şekilde neticelenir. Bu anlamda seçime yakın bir zaman kala ancak taşlar tam manasıyla yerine oturabiliyor. Ve şu an o sürece girdik. Her geçen gün tablonun daha da netleştiği bir aşamadayız ve seçmenin tercihlerinin biraz daha netleştiğini görüyoruz.

Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI: KARARSIZLARIN TERCİHİ ERDOĞAN VE AK PARTİ OLUYOR

Kararsızların ağırlıklı olarak Ak Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın seçmen kitlesi olduğundan ve yeniden burada konsolide olmasından hareketle bakacak olursak onların da son dönemde kararların netleşme eğilimi içerisinde olduğunu müşahede ediyoruz.

Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları

ERDOĞAN'IN ÖNDE OLMADIĞI BİR SEÇİM ANKETİ YOK

Seçim anketi çalışmalarımızla ilgili şunu söyleyebilirim; Şu an itibari ile baktığımızda biz sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araştırmalarda önde gördük.

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