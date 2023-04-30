Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA TAŞLAR YERİNE OTURUYOR VE ERDOĞAN'IN AVANTAJI ARTIYOR

Başkanlık sistemlerinde seçimler birbirine yakın oylarla sonuçlanır ve birden çok aday olsa da en nihayetinde 2 aday arasında birbirine yakın şekilde neticelenir. Bu anlamda seçime yakın bir zaman kala ancak taşlar tam manasıyla yerine oturabiliyor. Ve şu an o sürece girdik. Her geçen gün tablonun daha da netleştiği bir aşamadayız ve seçmenin tercihlerinin biraz daha netleştiğini görüyoruz.