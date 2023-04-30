Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
13:27
Seçime 2 hafta kala son seçim anketi! Kararsız seçmen kararını verdi: İşte oy oranları
Son dakika seçim anketi haberleri: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirdikleri son seçim anketini Sabah.com.tr'ye değerlendiren OPTİMAR Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir iktidar ve muhalefet için yarışın son durumunu aktardı. "Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti. İYİ Parti'de ise işler iyi değil. İşte son seçim anketinin sonuçları