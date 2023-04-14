Seçimler için FETÖ ve PKK’nın adayı belli oldu! Peş peşe ’SON UMUT’ açıklamaları

FETÖ'NÜN SON UMUDU KILIÇDAROĞLU

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile 2012 yılından bu yana mücadele ediyor. Bu mücadeleden bir adım bile geri atmadı. Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda bu kararlılığı gösterecek başka bir lider de bulunmuyor. Seçimlerden sonra FETÖ'nün yurtdışı ayağı ile topyekûn bir mücadeleye girişileceği biliniyor.