Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
08:19
Seçimler için FETÖ ve PKK'nın adayı belli oldu! Peş peşe 'SON UMUT' açıklamaları
FETÖ ve PKK'dan peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklamalar gelirken CHP'de de bu örgütlerle ve iltisaklı kuruluşlarla ilgili isimlerin adaylığı tartışılıyor. Mehmet Barlas bugünkü yazısında HDP destekli 7'li masada Kılıçdaroğlu için "son umut" olarak peş peşe çağrılar yaparak seferber olan terör örgütlerine dikkat çekti. İşte FETÖ ve PKK'nın masa umudu ve Türkiye'nin seçime giderken son durumu