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Haberler Galeri Seçimler için FETÖ ve PKK'nın adayı belli oldu! Peş peşe 'SON UMUT' açıklamaları
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:19

Seçimler için FETÖ ve PKK'nın adayı belli oldu! Peş peşe 'SON UMUT' açıklamaları

FETÖ ve PKK'dan peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklamalar gelirken CHP'de de bu örgütlerle ve iltisaklı kuruluşlarla ilgili isimlerin adaylığı tartışılıyor. Mehmet Barlas bugünkü yazısında HDP destekli 7'li masada Kılıçdaroğlu için "son umut" olarak peş peşe çağrılar yaparak seferber olan terör örgütlerine dikkat çekti. İşte FETÖ ve PKK'nın masa umudu ve Türkiye'nin seçime giderken son durumu

MEHMET BARLAS
Seçimler için FETÖ ve PKK’nın adayı belli oldu! Peş peşe ’SON UMUT’ açıklamaları

7'li Masa kurulduğu günden bu yana, PKK ve FETÖ'cüler farklı bir strateji izliyordu. 7'li koalisyona ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na bir zarar gelmemesi için doğrudan destek açıklaması yapmıyorlardı.

Seçimler için FETÖ ve PKK’nın adayı belli oldu! Peş peşe ’SON UMUT’ açıklamaları

Ancak son 15 günde durum değişti. FETÖ'cüler ve PKK'lılar her platformda açık açık Kılıçdaroğlu'na tam destek veriyor. Sosyal medyadaki FETÖ'cüler, PKK'lılar ve tüm Türkiye düşmanlarının hedefinde Erdoğan var.

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Seçimler için FETÖ ve PKK’nın adayı belli oldu! Peş peşe ’SON UMUT’ açıklamaları

Hepsinin adayı ise tahmin edeceğiniz gibi Kılıçdaroğlu. Kamuoyunun ne düşündüğü umurlarında bile değil. Peki bu kadar pervasız olmalarının nedenini merak ediyor musunuz?

Seçimler için FETÖ ve PKK’nın adayı belli oldu! Peş peşe ’SON UMUT’ açıklamaları

FETÖ'NÜN SON UMUDU KILIÇDAROĞLU

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile 2012 yılından bu yana mücadele ediyor. Bu mücadeleden bir adım bile geri atmadı. Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda bu kararlılığı gösterecek başka bir lider de bulunmuyor. Seçimlerden sonra FETÖ'nün yurtdışı ayağı ile topyekûn bir mücadeleye girişileceği biliniyor.

Seçimler için FETÖ ve PKK’nın adayı belli oldu! Peş peşe ’SON UMUT’ açıklamaları

Yani 14 Mayıs seçimleri, FETÖ için son umut.

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