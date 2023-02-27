Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
08:28
Seçimler ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Şebnem Bursalı bugünkü yazısında seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşme biçimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Deprem bölgesinde ve şehirlerinden ayrılan depremzede vatandaşların seçimlerde nasıl oy kullanacağına dair de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bursalı seçimlerin zamanı ve erteleme ihtimaline dair söylentilere de açıklık getirdi. İşte Bursalı'nın yazısından öne çıkanlar