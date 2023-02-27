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Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:28

Seçimler ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Şebnem Bursalı bugünkü yazısında seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşme biçimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Deprem bölgesinde ve şehirlerinden ayrılan depremzede vatandaşların seçimlerde nasıl oy kullanacağına dair de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bursalı seçimlerin zamanı ve erteleme ihtimaline dair söylentilere de açıklık getirdi. İşte Bursalı'nın yazısından öne çıkanlar

ŞEBNEM BURSALI
Seçimler ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Asrın felaketinin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor. Yitip giden kayıplarımızı geri getirmek mümkün değil elbette ama geride kala tüm depremzedeler bu millete emanet. Devlet-millet el ele vererek, belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma sergileniyor. Hem maddi olarak toplanan yardımlar hem de çadır ve konteyner kentlerden tutun da giyim, barınma, yiyecek, okul ve tıbbi her tür destek, devletiyle sivil kurum ve kuruluşlar ile kişisel yardımlarla bütün dünya tarafından takdirle izleniyor.

Seçimler ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Asrın felaketiyle ilgili yaralar sarılmaya çalışılıp yasal süreç de devam ederken, bir yandan da Ankara siyaseti yarın itibarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kendi gündemine de başlıyor. Elbette depremle ilgili konular da görüşülecek, kararlar alınacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair çalışmalar var.

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Seçimler ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

İki konu öne çıkıyor bu noktada; Seçimler ne zaman yapılacak? Yani erteleme sözkonusu mu? Ve bir diğer konu da; deprem bölgesinden başka illere taşınan seçmen nasıl ve nerede oy kullanacak?

Seçimler ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Öncelikle söyleyeyim; Ankara kulislerinde ve Cumhur İttifakı cephesinde seçimlerin daha önce de ifade edildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu konuda Başkan Erdoğan da MHP Lideri Bahçeli'nin de mutabık kaldığı biliniyor. Eğer sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde; 10 ya da 11 Mart tarihlerinde Başkan Erdoğan; seçim için 14 Mayıs tarihini açıklayacak.

Seçimler ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Hemen ilave edeyim; Anayasaya göre seçim ilanı Cumhurbaşkanının iradesi ya da TBMM kararı ile olabiliyor. Cumhurbaşkanı seçim tarihini açıkladıktan sonra TBMM'nin onay yetkisine gerek yok. YSK da, Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği tarih itibarıyla seçim takvim süreci başlıyor ve en geç 60 gün içinde seçim yapılmak zorunda.

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