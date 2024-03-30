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Giriş Tarihi: 30.03.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 06:24

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşecek. Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde 5 yıl görevde kalacak yerel yöneticiler belirlenecek. Bu noktada seçime az bir süre kalan oy kullanacak olan vatandaşlar seçim günü seçmen kâğıdı olmadan oy kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Seçmen bilgi kâğıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? İşte, detaylar!

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimi öncesinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağını duyurdu. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek. Ancak bu noktada seçim öncesinde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu akıllara geliyor. İşte, seçmen kağıdı sorgulama 31 Mart 2024!

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024|

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

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SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?
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