Giriş Tarihi: 30.03.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
06:24
SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?
31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşecek. Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde 5 yıl görevde kalacak yerel yöneticiler belirlenecek. Bu noktada seçime az bir süre kalan oy kullanacak olan vatandaşlar seçim günü seçmen kâğıdı olmadan oy kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Seçmen bilgi kâğıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu? İşte, detaylar!