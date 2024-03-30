SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 31 MART 2024 | Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, zorunlu mu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimi öncesinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağını duyurdu. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek. Ancak bu noktada seçim öncesinde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu akıllara geliyor. İşte, seçmen kağıdı sorgulama 31 Mart 2024!