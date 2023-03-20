SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Seçmen sorgulama ekranı e devlet YSK üzerinden erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart 2023 tarihinde attığı imza ile 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kararını almıştı. Seçmen lisesi askıya asıldı ve vatandaşlar 2 Nisan 2023'e kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler. Seçmen kaydı üzerinden vatandaşlar nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arıyor. Seçmen listesi için itiraz süresi de verilmiş oldu. "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" üzerinden vatandaşlar hangi ilçede oy kullanacaklarını öğrenebiliyor. İşte Seçmen listesi sorgulama e devlet ekranı