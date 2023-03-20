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Haberler Galeri SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 15:16

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Seçmen sorgulama ekranı e devlet YSK üzerinden erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart 2023 tarihinde attığı imza ile 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kararını almıştı. Seçmen lisesi askıya asıldı ve vatandaşlar 2 Nisan 2023'e kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler. Seçmen kaydı üzerinden vatandaşlar nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arıyor. Seçmen listesi için itiraz süresi de verilmiş oldu. "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" üzerinden vatandaşlar hangi ilçede oy kullanacaklarını öğrenebiliyor. İşte Seçmen listesi sorgulama e devlet ekranı

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi seçim takvimi ve seçmen listesi hakkında yeni gelişmeler bulunuyor. Nerede oy kullanacağım araştırması vatandaşlar tarafından yapılırken, seçime 55 günden az kaldı. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siz de seçmen listesi sorgulama ekranı üzerinden nerede oy verebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

SEÇİM TAKVİMİ 2023

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

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SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

SEÇMEN LİSTELERİ ASKI TARİHİ 2023: SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI MI?

Seçmen listeleri, düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde ilçe seçim kurullarınca askıya çıktı.

Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.

Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğü de 20 Mart Pazartesi Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

YURT DIŞI SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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