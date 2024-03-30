Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

Genç yaştaki oğlunu şehit veren baba Selahattin Yalçın da Özgün Özel'e tepki gösterdi. Baba Yalçın, "Bu adam zavallı, çok yazık. Terörist dağda değil Mecliste. Devlet düşmanlarına selam gönderen bir insandan ne beklenir? Mayası bozuk birinden kurtulduk buda aynısı çıktı. Al birini vur öbürüne. Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. Oldum olalı ülke bunlardan çekiyor. Bunlarla cepheye gitsek bizi orada satarlar. Ülke yararına bugüne kadar bir şey yapmışlar m? Yok. Ancak yapılanı yıkmaya çalışan bir parti. PKK artığı CHP. O gün çok uğraştılar tersi olsun diye ama şehitlerimiz, gazilerimiz buna asla vermedi. Ben 22 yaşında oğlumu şehit verdim, onlarda evlerinde yatıyordu. Ama bu dünya gelip geçici öbür dünyada o şehitlerin karşısına nasıl çıkacaklar? Bu gibi insanlar vatan hainidir" diye konuştu.