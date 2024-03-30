Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
08:26
Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlara 'zibidi' demesi gazilerimizi ve şehit ailelerini üzdü. Şehit polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "Özgür Özel terör seviciliğini apaçık ortaya koymuştur" dedi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu şehit veren baba Selahattin Yalçın'da, "Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. PKK artığı CHP" dedi. Şehit ağabeyi gazi Ömer Faruk Çatal ise, "Seçimler yaklaşıyor bununda oy devşirmesi lazım nerden emir alıyor, kimin ağzıyla konuşuyor, kimin sözcülüğünü yapıyor herkes biliyor" ifadelerini kullandı.