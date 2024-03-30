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Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 08:26

Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlara 'zibidi' demesi gazilerimizi ve şehit ailelerini üzdü. Şehit polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "Özgür Özel terör seviciliğini apaçık ortaya koymuştur" dedi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu şehit veren baba Selahattin Yalçın'da, "Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. PKK artığı CHP" dedi. Şehit ağabeyi gazi Ömer Faruk Çatal ise, "Seçimler yaklaşıyor bununda oy devşirmesi lazım nerden emir alıyor, kimin ağzıyla konuşuyor, kimin sözcülüğünü yapıyor herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

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Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlara 'zibidi' diyerek hakaret etti. Bu açıklama gazilerimizi ve şehit ailelerini oldukça üzdü.

Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

'TERÖR SEVİCİLİĞİ APAÇIK ORTAYA KOYMUŞTUR'
15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "Sözde genel başkan FETÖ'yü arka bahçesi bilip şehitlerimize gazilerimize ve devletine sahip çıkan halkımıza içinde ki kini gün yüzüne çıkarmıştır. Şehit abisi olarak üzüntümüzü ifade etmeye kelimeler yetmez. Devletimizin kurumlarını gerekli yaptırımlar için göreve çağırıyorum. Bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir aymazlık. İçerisindeki fitneyi ortaya koyarak büyük bir aymazlığa kalkışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitleri'ne zibidi deme gafletinde bulundu.

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Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığına yakışmayan bu zat, yaptığı patavatsızlıkla da gerçek yüzünü ve terörist seviciliğini apaçık ortaya koymuştur. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, 15 Temmuz'un kurgu olduğunu savunan bu zihniyetin aziz şehitlerimizi ağzına alma hakkı da, haddi de yoktur. Yere düşen tek damla kanlarının hakkını ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize yönelik açıklamasından dolayı Türk vicdanı sandıkta gereken dersi verecektir. Bu gibi insanların siyaseten Türk milletine fayda sağlamak yerine zarar vereceği aşikar olup derhal istifa etmeli ve gereken cezayı almalıdır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

'DÜŞMAN ARAMAYA GEREK YOK, DÜŞMAN CHP'
22 yaşındaki Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed, 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek, evden çıkıp arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Muhammed, babasının eve dön çağrısına, 'Tamam baba geleceğim' dedikten sonra atılan bombayla şehit düştü.

Şehit ailelerinden büyük tepki! Özgür Özel, terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

Genç yaştaki oğlunu şehit veren baba Selahattin Yalçın da Özgün Özel'e tepki gösterdi. Baba Yalçın, "Bu adam zavallı, çok yazık. Terörist dağda değil Mecliste. Devlet düşmanlarına selam gönderen bir insandan ne beklenir? Mayası bozuk birinden kurtulduk buda aynısı çıktı. Al birini vur öbürüne. Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. Oldum olalı ülke bunlardan çekiyor. Bunlarla cepheye gitsek bizi orada satarlar. Ülke yararına bugüne kadar bir şey yapmışlar m? Yok. Ancak yapılanı yıkmaya çalışan bir parti. PKK artığı CHP. O gün çok uğraştılar tersi olsun diye ama şehitlerimiz, gazilerimiz buna asla vermedi. Ben 22 yaşında oğlumu şehit verdim, onlarda evlerinde yatıyordu. Ama bu dünya gelip geçici öbür dünyada o şehitlerin karşısına nasıl çıkacaklar? Bu gibi insanlar vatan hainidir" diye konuştu.

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