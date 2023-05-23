Giriş Tarihi: 23.05.2023 06:31
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
06:32
Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun
Şırnak'ta 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Emet'in Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi, Terör Örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Şehidin ablası Zeliha Alaca, "Demirtaş'ı çıkartacakmış. Eşi, 'çocuklarım babalarına hasret' diyor. Kardeşimin çocukları babasız büyüdü.