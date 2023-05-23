Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun

"ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

HDP ile işbirliği yapan partilere karşı olduğunu ifade eden Alaca, "HDP ile iş birliği yapan partiye oy verenlere yazıklar olsun. Zehir zıkkım olsun. Şehitlerin kanı nerde. Benim kardeşim getirsinler bize versinler o zaman. Utanmadan birde bizden oy bekliyorlar. Birde kucaklaşıyorlar.



