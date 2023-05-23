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Haberler Galeri Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun
Giriş Tarihi: 23.05.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 06:32

Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun

Şırnak'ta 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Emet'in Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi, Terör Örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Şehidin ablası Zeliha Alaca, "Demirtaş'ı çıkartacakmış. Eşi, 'çocuklarım babalarına hasret' diyor. Kardeşimin çocukları babasız büyüdü.

Gökhan KOCAASLAN
Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun

Şırnak Bahçelievler Mahallesi'nde sivil kıyafetli, evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, 6 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmüştü.

Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Emet'in şehadetin üzerinden 7 yıl geçse de acısı ilk günkü gibi hafızalarda yerini almaya devam ediyor.

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Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun

SONUNA KADAR REİSİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet'in Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde yaşayan Babası Rüstem Emet, Annesi Nurten Emet ve Ablası Zeliha Alaca, dün video yayınlayarak, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masaya tepki gösterdiler.

Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyleyen Şehit Emet'in ablası Zeliha Alaca, "Sonuna kadarda destekleyeceğim" dedi.

Şehit ailesinden HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaoğlu’na tepki: Zehir zıkkım olsun

"ZEHİR ZIKKIM OLSUN"
HDP ile işbirliği yapan partilere karşı olduğunu ifade eden Alaca, "HDP ile iş birliği yapan partiye oy verenlere yazıklar olsun. Zehir zıkkım olsun. Şehitlerin kanı nerde. Benim kardeşim getirsinler bize versinler o zaman. Utanmadan birde bizden oy bekliyorlar. Birde kucaklaşıyorlar.

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