Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
08:42
Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor"
Suriye'nin İdlib kentinde, 3 yıl önceki Bahar Kalkanı Harekatında PKK'lı teröristler tarafından şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'da yaşayan babası Oktay Tuncer ve annesi Seher Tuncer, SABAH'a konuştu. Şehit annesi Seher Tuncer: "CHP, HDP ne derse onu yapmaya devam ediyor. 18'li koalisyonda olsanız ülkemizi bölemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız." dedi.