Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor"

Hem şehit babası, hem de vatandaş olarak cevap bekliyorum. Açıkla, herkes bilsin. Sakın Milliyetçiyim deme, artık sana kimse inanmıyor. Acaba kimlerin kimlerde ne açığı var ki her şeye katlanıyor. Kandilden ve Pensilvanya'dan talimat almaya başladılar. CHP eşittir HDPKK oldu.