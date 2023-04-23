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Haberler Galeri Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor"
Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 08:42

Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor"

Suriye'nin İdlib kentinde, 3 yıl önceki Bahar Kalkanı Harekatında PKK'lı teröristler tarafından şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'da yaşayan babası Oktay Tuncer ve annesi Seher Tuncer, SABAH'a konuştu. Şehit annesi Seher Tuncer: "CHP, HDP ne derse onu yapmaya devam ediyor. 18'li koalisyonda olsanız ülkemizi bölemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız." dedi.

Özgür ÖZDEMİR
Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor

Baba Oktay Tuncer, "Meral Akşener, 'noter masası', 'kumar masası' deyip kalktığı o masaya tekrar neden oturdu. Acaba bu sözleri söylerken ciddi miydi? Kimden korktu? Ağa babaları ona emri verdi, o da mecbur kalıp boyun eğdi. 'Milliyetçiyim, vatanı böldürmem, ülkeme zarar verdirmem' diyen Akşener, HDP ile işbirliği yapan CHP ile neden ittifak yaptı.

Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor

Hem şehit babası, hem de vatandaş olarak cevap bekliyorum. Açıkla, herkes bilsin. Sakın Milliyetçiyim deme, artık sana kimse inanmıyor. Acaba kimlerin kimlerde ne açığı var ki her şeye katlanıyor. Kandilden ve Pensilvanya'dan talimat almaya başladılar. CHP eşittir HDPKK oldu.

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Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor

CHP ZİHNİYETİ HEP BÖYLEYDİ

Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya neden gitti. Kimlerle görüştü? Geldikten sonra 'hamburger yedim' dedi. Ser verdi sır vermedi. Ama Türk halkı olarak onların amaçlarını çok iyi anladık. Şimdi de İYİ parti onlarla birleşip Erdoğan'ı yıkmak için mücadele veriyor.

Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor

CHP, polisimizi, askerimizi şehit eden haini mağdur yapıyor. Çünkü CHP zihniyeti yıllardır hep böyleydi. CHP, HDP ne derse onu yapmaya devam ediyor. 18'li koalisyonda olsanız ülkemizi bölemeyeceksiniz.

Şehit ailesinden İYİ Parti ve Millet ittifakına tepki: “CHP ve HDPKK ne derse onu yapıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız. O terörün başını ezdikçe, HDPKK'da deliğinden çıkamıyor. Kandilden Millet ittifakına emir veriyor. Türk halkı Millet ittifakının ve İYİ Partinin ne yapmak istediğini çok iyi anladı. Yazıklar olsun" dedi.

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