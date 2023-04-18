Giriş Tarihi: 18.04.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
06:48
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de
Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu SABAH'a konuştu: "İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' diye açıklama yaptı.