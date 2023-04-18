Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de 
Giriş Tarihi: 18.04.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 06:48

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de

Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu SABAH'a konuştu: "İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' diye açıklama yaptı.

Ceyhan TORLAK
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de

Seyithan İzsiz'in İyi Parti'den seçilip Atatürk'ün meclisine girecek olması yüreklerimizi sızlatıyor. Seyithan İzsiz gidip HDP'den adaylığını koysun.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de

Neden İyi Parti'den seçileceği sıradan adaylığını koyuyor. Bu durumlardan dolayı Meral Akşener her yerde protesto ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de

İyi Parti'de çok arkadaşım var. Onlar da çok tepkili. Fırat'ın kemiklerini sızlatıyorlar.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de

Oğlumun katiline burs veren bir kişiyi seçileceği yerden milletvekili adayı yapan Meral Akşener, ayağını denk alsın.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası SABAH’a konuştu: Ne kadar vatan haini varsa CHP ve İyi Parti’de

Fırat'ı beraber mezara koyduğumuz Müsavvat Dervişoğlu da bu durumu nasıl kabul ediyor.

SON DAKİKA