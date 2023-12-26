Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil'e verdiler!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:10

Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil'e verdiler!

Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda 12 vatan evladı şehadete ulaştı. Kahramanlar, memleketlerinde dua ve gözyaşlarıyla cennete uğurlandı. Milyonların yüreğinde acı, dilinde ise teröre lanet vardı. Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, terör destekçilerine sert çıktı. "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'ya, Can Atalay selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum" diyen şehit babası Aslan, "Kendilerini Kandil'e verdiler" açıklamasını yaptı. O sözleri ise herkesi ağlattı: Allah, beni şehit babası yaptı

İHA
Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil’e verdiler!

Türkiye, şehitlerine ağladı. 12 vatan evladı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehadete ulaştı. 84 milyonun yüreği yandı. Kahramanlar, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlarıyla memleketlerinde sonsuzluğa uğurlandı. Şehitlerin cenazesine katılanların yüreğinde acı, dilinde ise teröre lanet vardı.

Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil’e verdiler!

Şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın sözleri ise yürekleri yaktı. Şehidin acılı babası Mehmet Aslan'ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil’e verdiler!

Cenaze namazı sonrasında "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini gösteren Mehmet Aslan, oğlunun parkasını üzerinden bir an olsun çıkarmadı. "Vatan sağ olsun" diyerek herkesi duygulandırdı.

Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil’e verdiler!

"CİĞERİMİZ GİTMİŞ KOLAY DEĞİL…"
Şehit babası Mehmet Aslan, ''Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Mevla verirken sevindirdi, alırken sevindirdi. Şeref duyduk, onur duyduk, gurur duyduk. Allah, beni şehit babası yaptı daha bundan iyisi olmaz, ne mutlu bana.

Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil’e verdiler!

Coğrafyamız sıkıntılı bir coğrafya, temennim son şehit benim olur. Umuyorum ki öyle olur ama coğrafyamız öyle değil, şiddet bitmiyor. Allah, onları kahrı perişan eylesin. Allah, tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, bizi de onlara komşu eylesin. Bir ağaç diktiğinde dalını kırdıkları zaman ofluyosun, evladımız gitmiş, ciğerimiz gitmiş kolay değil.

SON DAKİKA