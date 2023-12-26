Şehit Kemal Aslan’ın babasından terör destekçilerine tepki: Kendilerini Kandil’e verdiler!

Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda 12 vatan evladı şehadete ulaştı. Kahramanlar, memleketlerinde dua ve gözyaşlarıyla cennete uğurlandı. Milyonların yüreğinde acı, dilinde ise teröre lanet vardı. Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, terör destekçilerine sert çıktı. "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'ya, Can Atalay selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum" diyen şehit babası Aslan, "Kendilerini Kandil'e verdiler" açıklamasını yaptı. O sözleri ise herkesi ağlattı: Allah, beni şehit babası yaptı