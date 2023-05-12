Giriş Tarihi: 12.05.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
06:39
Şehit komutanın oğlundan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyorlar
Şırnak'ta Eren operasyonları sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'O efsane idi' dediği güvenlik korucusu 45 yaşındaki, 3 çocuk babası Nimet Encü'nün ailesi SABAH'a konuştu. Babasının tabutu getirilirken komutanın gözyaşlarını sildiği 13 yaşındaki Ozan Encü, babasının kendilerine vatan sevgisini miras bıraktığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu, babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor" dedi.