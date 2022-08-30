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Haberler Galeri Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran sözler: Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur
Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 16:03

Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran sözler: Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur

Bugün başlayan TEKNOFEST KARADENİZ tüm hızıyla devam ediyor. TEKNOFEST'in öneminden bahseden Selçuk Bayraktar, "Bu zihinlerde başlayan bir devrim. Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur. Gün mücadele günüdür" sözlerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran sözler: Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde organize edilen, TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran sözler: Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur

Milli Mücadele'nin başladığı kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün başlayan etkinlikler 4 Eylül'de sona erecek. Bu yıl festivale, 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu.

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Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran sözler: Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur

TEKNOFEST Karadeniz ile TÜRKPATENT 7. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22'nin açılış töreninde Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran sözler: Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur

Bayraktar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında yaptığı konuşmada, bugün önemli bir tarihi günün yaşandığına işaret etti.

Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran sözler: Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur

Büyük Zafer'in 100. yılı olduğunu belirten Bayraktar, "100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti, Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini, bu vesile ile ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

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