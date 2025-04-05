Serdal Taşkın’ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem’in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı

EKREM'İN PARALARINI DA SERDAL TAŞKIN TAŞIRDI

Cevahiroğlu ifadesinde "aynı zamanda bu Beylikdüzü'ndeki kafede yapılan gizli toplantıların haricinde bizzat Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı ve az önce saydığım Murat Ongun, Serdal Taşkın, Murat Kapki, Hüseyin Koksal, Necati Özkan, Fatih Keleş'in de iştirak ettiği, Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan tekstil firmasında yine haftada iki gün toplantılar yapılmaktaydı. Yine bu toplantılarda da ellerinde çantalarla çıktıklarına ve usulsüz ihale ve yasa dışı işler hakkında konuştuklarına şahitlik ederim. Görev yaptığım şoförlük süresince her gün bu usulsüz işlemler konuşulduğundan tam olarak tarihlerini hatırlamıyorum ama birçok usulsüz toplantılara, konuşmalara, komisyon aldıklarına şahit oldum. Benim gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın organizesinde yukarıda saydığım isimler aracılığıyla bu usulsüz ihale ve komisyonculuk işleri yapılmaktadır, ben de bunların birçoğuna Serdal Taşkın'ın özel şoförü olduğumdan ve protokolde görevim olduğundan şahit oldum. Ekrem İmamoğlu'nun paralarını da Serdal Taşkın'a taşıttığından bu çantaların arabada olduğunu gördüm. Yukarıda bahsettiğim gizli toplantılar genelde 23:00 ile 01:00 arası yapılırdı" dedi.