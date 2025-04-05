Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
07:14
Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem'in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında dosyaya belediye iştiraki Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yapan Serdal Taşkın'ın şoförünün ifadesi de girdi. Tanık olarak ifade veren şoför, belediye yöneticilerinin Beylikdüzü'nde gece 23 ile 01 saatleri arasında buluştuğu kafede rüşvet pazarlıklarını yaptığını, Serdal Taşkın ile Murat Ongun'un toplantıdan para dolu çantalarla çıktığına şahit olduğunu anlattı. Serdal Taşkın'ın Ekrem İmamoğlu'nun paralarını da taşıdığını anlatan tanık, "Serdal Taşkın paraları Vakıfbank'ın Nişantaşı Şubesi'nde bulunan özel kasasına yatırdığını biliyorum. Bazen de şahsi paraları olarak belirttiği bir kısım paraları ailem dövizci ve kuyumcu olduğundan dolayı ve Kapalıçarşı'da bir çevrem olduğundan dolayı kur pazarlığı yaparak kendisine döviz ve altın almalarında yardımcı oluyordum" dedi.