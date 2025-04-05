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Haberler Galeri Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem'in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 07:14

Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem'in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında dosyaya belediye iştiraki Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yapan Serdal Taşkın'ın şoförünün ifadesi de girdi. Tanık olarak ifade veren şoför, belediye yöneticilerinin Beylikdüzü'nde gece 23 ile 01 saatleri arasında buluştuğu kafede rüşvet pazarlıklarını yaptığını, Serdal Taşkın ile Murat Ongun'un toplantıdan para dolu çantalarla çıktığına şahit olduğunu anlattı. Serdal Taşkın'ın Ekrem İmamoğlu'nun paralarını da taşıdığını anlatan tanık, "Serdal Taşkın paraları Vakıfbank'ın Nişantaşı Şubesi'nde bulunan özel kasasına yatırdığını biliyorum. Bazen de şahsi paraları olarak belirttiği bir kısım paraları ailem dövizci ve kuyumcu olduğundan dolayı ve Kapalıçarşı'da bir çevrem olduğundan dolayı kur pazarlığı yaparak kendisine döviz ve altın almalarında yardımcı oluyordum" dedi.

Halit TURAN
Serdal Taşkın’ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem’in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar kurumda avukat olarak çalışan Selman Narman'ın 'tanık' olarak verdiği ifadesinde İBB'deki rüşvet çarkını anlatmıştı. Narman "Bir keresinde ben, Hüseyin Köksal, Murat Kapki ve Ahmet Köksal, Serdal Taşkın ile ihalenin bedeli konusunda pazarlık yaptıklarına bizzat şahit oldum. Ayrıca Kültür A.Ş.'ye araba verilmesi hususunda da ana şartnamede olmamasına rağmen pazarlık yapıldığına şahit oldum. Hatta bir keresinde Serdal Taşkın, pazarlık esnasında 'Konuyu başkana sormam lazım' şeklinde beyanda bulunarak apar topar Saraçhane'ye gitti" demişti.

Serdal Taşkın’ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem’in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı

ŞOFÖRÜ DE KİRLİ ÇARKI İFŞA ETTİ
Narman'ın rüşvet pazarlığına tanık olduğu Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yapan Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu'nun da tanık olarak soruşturma kapsamında ifadesi alındı. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildikten hemen sonra Kültür AŞ'de sözleşmeli memur olarak göreve işe başladığını, hâlen Kültür A.Ş.'de çalışmaya devam ettiğini anlatan Cevahiroğlu, ilk işe başladığında Kültür A.Ş. genel müdürü, aynı zamanda iletişim koordinatörü olan Serdal Taşkın'ın makam şoförlüğünü yaptığını söyledi. Açık hava reklam işleriyle ilgili Serdal Taşkın, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Koksal, Necati Özkan ve Fatih Keleş'in haftada en az 2 gün bir araya gelip Beylikdüzü'ndeki bir kafede toplantı yaptıklarını anlatan Cevahiroğlu "kafenin alt katında, halka kapalı olan bir odası vardı. Toplantılar burada yapılırdı. Toplantı soması konuşmalardan anladığım kadarıyla bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrı meşru hususlar konuşulurdu" dedi.

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Serdal Taşkın’ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem’in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı

ONGUN VE TAŞKIN PARA DOLU ÇANTALARLA ÇIKARDI
Toplantı sonrasında Murat Ongun'un ve Serdal Taşkın'ın ellerinde içi para dolu çantalarla çıktığını belirten Cevahiroğlu "Bazen bu çantaları Serdal Taşkın'ın Vakıfbank'ın Nişantaşı Şubesi'nde bulunan özel kasasına yatırdığını biliyorum. Bazen de şahsi paraları olarak belirttiği bir kısım paraları ailem dövizci ve kuyumcu olduğundan dolayı ve Kapalıçarşı'da bir çevrem olduğundan dolayı kur pazarlığı yaparak kendisine döviz ve altın almalarında yardımcı oluyordum" dedi.

Serdal Taşkın’ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem’in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı

EKREM'İN PARALARINI DA SERDAL TAŞKIN TAŞIRDI
Cevahiroğlu ifadesinde "aynı zamanda bu Beylikdüzü'ndeki kafede yapılan gizli toplantıların haricinde bizzat Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı ve az önce saydığım Murat Ongun, Serdal Taşkın, Murat Kapki, Hüseyin Koksal, Necati Özkan, Fatih Keleş'in de iştirak ettiği, Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan tekstil firmasında yine haftada iki gün toplantılar yapılmaktaydı. Yine bu toplantılarda da ellerinde çantalarla çıktıklarına ve usulsüz ihale ve yasa dışı işler hakkında konuştuklarına şahitlik ederim. Görev yaptığım şoförlük süresince her gün bu usulsüz işlemler konuşulduğundan tam olarak tarihlerini hatırlamıyorum ama birçok usulsüz toplantılara, konuşmalara, komisyon aldıklarına şahit oldum. Benim gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın organizesinde yukarıda saydığım isimler aracılığıyla bu usulsüz ihale ve komisyonculuk işleri yapılmaktadır, ben de bunların birçoğuna Serdal Taşkın'ın özel şoförü olduğumdan ve protokolde görevim olduğundan şahit oldum. Ekrem İmamoğlu'nun paralarını da Serdal Taşkın'a taşıttığından bu çantaların arabada olduğunu gördüm. Yukarıda bahsettiğim gizli toplantılar genelde 23:00 ile 01:00 arası yapılırdı" dedi.

Serdal Taşkın’ın şoförü Orhan Cevahiroğlu: Ekrem’in paralarını Murat Ongun ve Serdal Taşkın taşıdı

2021'DE HESABINA 16 MİLYON 666 BİN LİRA PARA GİRMİŞ
Mal varlığı ile dikkat çeken Serdal Taşkın ise ifadesinde askerlik sonrası iki farklı televizyon kanalında kameramanlık ve yöneticilik yaptığını, 2002 yılında kendi şirketini kurduğunu, Temmuz 2019 – 2020 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 1 yıl İstanbul Kültür A.Ş. de Genel Müdürlük yaptığını, emekli olduğum tarihten sonra ise Erzincan'da çiftçilik yaptığını öne sürdü. İstanbul'da Başakşehir, Çekmeköy ve Büyükçekmece'de 3 dairesi, İstanbul Gülpınar bölgesinde arsası, Erzincan'da tarlaları, şirketine ait Beylikdüzü'nde bir dükkan, yine Beylikdüzü'nde 1 ofis, Levent'te 1ofis ve iki otomobili olduğu belirlenen Taşkın'ın son 7 yılda banka hesaplarına 48 milyon 897 bin lira para girişi olduğu, en yüksek miktarın Kültür A.Ş.'de Genel Müdür olduğu 2021 yılında 16 milyon 666 bin lira olarak gerçekleştiği MASAK raporlarına yansıdı.