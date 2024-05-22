Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!

'ŞEVKET DEMİRCAN'IN ODASINDA GÖRÜŞÜYORLARDI'

Demircan ve Sertçelik arasındaki görüşmelerin kendi telefonu üzerinden yapıldığını söyleyen Kopuk, görüşmelerin emniyette Demircan'ın bulunduğu odada da yapıldığını, başka kimsenin olmadığını ifade etti. Kopuk, "Şevket Demircan Serdar'a ulaşmamız gerektiğini söyledi. Ben de Serdar'a sosyal medyadan mesaj attım sonrasında aradım dönmedi. Bir iki gün geçtikten sonra Serdar beni arayarak, 'Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı az daha öldürülüyordum' dedi. Şevket ile görüşmek istedi. Ben de görüştürdüm" dedi.