Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:51
Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!
Türkiye Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının 2 numarası Serdar Sertçelik ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün adının karıştığı kumpas dosyasıyla sarsıldı! İddiaya göre firari sanık Serdar Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile iletişimi Necati Özgür Kopuk aracılığı ile sağladı! Savcılık ifadesinde her şeyi anlatan Kopuk, "Talep Sertçelik'ten geldi. Bana telefonda 'Mahkeme günü geleceğim, Ayhan Bora Kaplan'ın yüzüne bakarak hepsini söyleyeceğim' dedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…