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Haberler Galeri Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!  
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:51

Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!

Türkiye Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının 2 numarası Serdar Sertçelik ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün adının karıştığı kumpas dosyasıyla sarsıldı! İddiaya göre firari sanık Serdar Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile iletişimi Necati Özgür Kopuk aracılığı ile sağladı! Savcılık ifadesinde her şeyi anlatan Kopuk, "Talep Sertçelik'ten geldi. Bana telefonda 'Mahkeme günü geleceğim, Ayhan Bora Kaplan'ın yüzüne bakarak hepsini söyleyeceğim' dedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

Dilhan Dumanoğlu
Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sertçelik ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasındaki görüşmeye aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!

"WHATSAPP ÜZERİNDEN ULAŞTI"

Nurullah Özgür Kopuk savcılık ifadesinde Serdar Sertçelik'in Whatsapp üzerinden kendisini arayarak "Ayhan Bora Kaplan ve benim hakkımda ifade vermişsin. Benim de söyleyeceklerim var" dediğini ve emniyette müdür veya birileriyle görüşme sağlamasını istediğini belirtti. Kendisinin de Demircan ile görüştürdüğünü aktaran Kopuk, "Şevket Demircan konuyla ilgileneceğini ve haber vereceğini söyledi.

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Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!

Gece saat 02.00 sıralarında Demircan Whatsapp'tan arayarak konferans görüşme sistemiyle Sertçelik'in de bulunduğu bir konuşma ayarlamamı istedi. Demircan ile görüşürken grup araması yöntemiyle sohbete Serdar Sertçelik de dahil odu. Bir iki dakika konuştuktan sonra Demircan bana konuşmadan ayrılabileceğimi söyledi. Ben de konuşmadan ayrıldım. Bir iki dakika içerisinde 'Ayhan Bora Kaplan dosyasında ifade verirsem haklarım neler olur' dedi" diye konuştu.

Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!

'ŞEVKET DEMİRCAN'IN ODASINDA GÖRÜŞÜYORLARDI'

Demircan ve Sertçelik arasındaki görüşmelerin kendi telefonu üzerinden yapıldığını söyleyen Kopuk, görüşmelerin emniyette Demircan'ın bulunduğu odada da yapıldığını, başka kimsenin olmadığını ifade etti. Kopuk, "Şevket Demircan Serdar'a ulaşmamız gerektiğini söyledi. Ben de Serdar'a sosyal medyadan mesaj attım sonrasında aradım dönmedi. Bir iki gün geçtikten sonra Serdar beni arayarak, 'Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı az daha öldürülüyordum' dedi. Şevket ile görüşmek istedi. Ben de görüştürdüm" dedi.

Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan’ı görüştüren aracı konuştu: Biri anlattı diğeri not tuttu!

'SERDAR OLAYLARI ANLATTI'

Kopuk, Sertçelik'in olayları anlattığını Demircan'ın da notlar aldığını ifade ederek, "Serdar Sertçelik her konuşmada anlatacak olayların olduğunu ve kendi isteğiyle olayları anlattı. Bir partinin ülkeye gelmesini istemediğini belirtti. Anlattığım olayların doğru olduğunu defalarca söyledi. Demircan önemli olayları önünde bulunan kağıda not aldı.

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