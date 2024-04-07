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Haberler Galeri Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti
Giriş Tarihi: 07.04.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:12

Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimler sonrasında iftiraya başladı. Özkan, CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kutlamak için yanına gittiğinde başkanlık binasında jakuzi gördüğünü ifade edip iftira attı. Eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Hodri meydan" diyerek binada jakuzi olmadığını açıkladı. CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de tartışmaya katıldı ve jakuzi olmadığını itiraf ederek Döğücü'den önceki belediye başkanı İsmail Erdem'i hedef aldı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gitti.

Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti

Başkanlık binasının 6 bin metrekareden oluştuğunu belirtti. Özkan sonra belediye başkanlığı binası içinde jakuzi bulunduğu iftirasını da attı.

Belediye binasında jakuzi olduğunu iddia eden Özkan, "Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası var. Jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

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Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti

"JAKUZİ OLDUĞUNU İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK"

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Özkan'ın 'belediye başkanlığı binasında jakuzi var' iftirasına cevap verdi. Döğücü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz.

Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti

Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum" dedi.

Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti

CHP'Lİ YENİ BAŞKAN JAKUZİ OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ

Döğücü'nün çağrı yaptığı CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeğin, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikâyesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

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