Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti

CHP'Lİ YENİ BAŞKAN JAKUZİ OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ

Döğücü'nün çağrı yaptığı CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeğin, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikâyesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.