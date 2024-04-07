Giriş Tarihi: 07.04.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
16:12
Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimler sonrasında iftiraya başladı. Özkan, CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kutlamak için yanına gittiğinde başkanlık binasında jakuzi gördüğünü ifade edip iftira attı. Eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Hodri meydan" diyerek binada jakuzi olmadığını açıkladı. CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de tartışmaya katıldı ve jakuzi olmadığını itiraf ederek Döğücü'den önceki belediye başkanı İsmail Erdem'i hedef aldı.