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Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:09

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı gündemde! 4 Nisan tarihinde sosyal medyada gündem olan konular arasında yer alan sigara zammı sonrası vatandaşlar Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Bir grup sigara markasında fiyat artışına gidildi. Peki, Sigaraya zam mı geldi, en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son dakika haberleri ile birlikte gündeme geldi. Birçok tüketicinin yakından takip ettiği zam oranına göre 2024 Nisan ayı itibarıyla en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatı değişti.

İşte, güncel fiyatlar,

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SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2024 NİSAN 2024 SİGARA ZAMMI!

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, son zamla birlikte en ucuz sigara 58 TL, en pahalı sigara ise 69 TL oldu.

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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