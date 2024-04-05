Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
09:09
SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigara zammı gündemde! 4 Nisan tarihinde sosyal medyada gündem olan konular arasında yer alan sigara zammı sonrası vatandaşlar Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Bir grup sigara markasında fiyat artışına gidildi. Peki, Sigaraya zam mı geldi, en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…