Giriş Tarihi: 05.04.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
18:45
SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?
Sigara zammı son dakika haberi: Son olarak geçtiğimiz gün yapılan sigara zammı sonrası sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre bir sigara grubuna daha zam geldi ve Nisan fiyat listesi tekrar güncellendi. Peş peşe gelen sigara zammı haberleri sonrası "5 Nisan 2024 sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları için araştırmalar hız kazandı. Tütün ürünü kullanıcıları sigara zammı sonrası kullandıkları markaların fiyat listesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. İşte, 5 Nisan 2024 marka marka güncel sigara fiyatları listesi…