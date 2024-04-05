SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Yapılan son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.