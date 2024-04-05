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Giriş Tarihi: 05.04.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 18:45

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?

Sigara zammı son dakika haberi: Son olarak geçtiğimiz gün yapılan sigara zammı sonrası sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre bir sigara grubuna daha zam geldi ve Nisan fiyat listesi tekrar güncellendi. Peş peşe gelen sigara zammı haberleri sonrası "5 Nisan 2024 sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları için araştırmalar hız kazandı. Tütün ürünü kullanıcıları sigara zammı sonrası kullandıkları markaların fiyat listesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. İşte, 5 Nisan 2024 marka marka güncel sigara fiyatları listesi

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?

Sigara zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün yapılan sigara zammının ardından başka bir grubun daha fiyatları 5 Nisan Cuma itibarıyla güncellendi. Tütün ürünü kullanıcıları, sigara zammı haberlerinin ardından güncel sigara fiyatları listesi marka marka araştırmaya başladı. Son zamla beraber en ucuz sigara fiyatı 60 TL'ye çıkarıldı. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Nisan 2024 Zamlı sigara fiyatları listesi…

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Yapılan son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?

2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 TL'nin üzerinde yapılan son zamla birlikte sigara fiyatları 60 TL ile 67 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre en ucuz sigara fiyatı 60 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 67 TL'den satışa sunuluyor.

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yapılan yeni zammı 5 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024 | En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, sigaraya zam kaç TL?

SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?
Sigara dumanın içerdiği 7.000'den fazla kimyasal maddenin en az 250'sinin zararlı olduğu bilinmektedir; bunlar arasında hidrojen siyanür, karbon monoksit ve amonyak gibi zararlı maddeler yer almaktadır. Sigaranın bilinen en önemli zararları damar tıkanıklığına neden olarak kalp hastalığına ve felce, akciğer hasarına, diyabete, kronik bronşit ve KOAH hastalığına neden olmasıdır. Sigara içmek ayrıca tüberküloz, bazı göz hastalıkları ve romatoid artrit dahil bağışıklık sistemi sorunları riskini de artırır.

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