Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:14
SİGARA ZAMMI YENİ FİYATLARI 2024! 5 Nisan sigara zammı ardından yeni fiyatları ne kadar, kaç TL zam geldi?
Geçtiğimiz günlerde bir grupta yaşanan artışın ardından yeniden sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre diğer gruptaki paket fiyatları da arttı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları bu noktada gündemde. Tütün ürünü kullanıcıları yeni rakamlara odaklandı. Peki; 5 Nisan sigaraya zam geldi mi, hangi grupta artış yaşandı? İşte, güncel sigara fiyatları zammı 2024...