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Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:14

SİGARA ZAMMI YENİ FİYATLARI 2024! 5 Nisan sigara zammı ardından yeni fiyatları ne kadar, kaç TL zam geldi?

Geçtiğimiz günlerde bir grupta yaşanan artışın ardından yeniden sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre diğer gruptaki paket fiyatları da arttı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları bu noktada gündemde. Tütün ürünü kullanıcıları yeni rakamlara odaklandı. Peki; 5 Nisan sigaraya zam geldi mi, hangi grupta artış yaşandı? İşte, güncel sigara fiyatları zammı 2024...

SİGARA ZAMMI YENİ FİYATLARI 2024! 5 Nisan sigara zammı ardından yeni fiyatları ne kadar, kaç TL zam geldi?

Güncel sigara fiyatları 2024 listesi inceleniyor. Paket fiyatlarını merak eden kullanıcılar, yeni ödeyecekleri rakama odaklanmış durumda. Sigara zammı 5 Nisan günü yeniden trend aramalar listesinde yerini aldı. Önceki grupta zammın ardından en düşük fiyat 58 TL'ye yükselmişti. Peki, yeni grupta sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigaraya zam sonrası fiyatlar...

SİGARA ZAMMI YENİ FİYATLARI 2024! 5 Nisan sigara zammı ardından yeni fiyatları ne kadar, kaç TL zam geldi?

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz gün bir sigara grubunda yaşanan artışın ardından yeni grup için de fiyat artışı sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

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SİGARA ZAMMI YENİ FİYATLARI 2024! 5 Nisan sigara zammı ardından yeni fiyatları ne kadar, kaç TL zam geldi?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sigara fiyatları farklı gruptaki farklı markalara göre değerlendiriliyor.

Önceki gün yaşanan artışla birlikte ilk grupta en düşük sigara fiyatı 58 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 69 TL'ye yükseldi.

Şimdi yeniden sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre ikinci grupta en düşük sigara 56 TL, en pahalısı 72 TL oldu.

SİGARA ZAMMI YENİ FİYATLARI 2024! 5 Nisan sigara zammı ardından yeni fiyatları ne kadar, kaç TL zam geldi?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI YENİ FİYATLARI 2024! 5 Nisan sigara zammı ardından yeni fiyatları ne kadar, kaç TL zam geldi?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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