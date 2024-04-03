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Giriş Tarihi: 03.04.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 20:38

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024-Nisan! Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zam sonrası gündemde. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre bir grupta fiyat artışı yaşandı. Tütün ürünü kullanıcıları paket fiyatlarına odaklandı. Son paylaşımların ardından 3 Nisan sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Marka marka radara giren sigara zammı son dakika haberleri arasında değerlendiriliyor. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024-Nisan! Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı 2024 Nisan ayı itibarıyla gündeme geldi. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada fiyat listeleri paylaşılmaya başladı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları güncel rakamlarla araştırılıyor. Bu noktada paket satın alacaklar yeni rakamlara yöneldi. Peki, 3 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024-Nisan! Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tütün ürünü kullanıcıları sosyal medya ve bazı haber kaynakları üzerinden paylaşılan zam haberlerine odaklandı. Buna göre bir sigara grubunda artış yaşandı.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

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SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024-Nisan! Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, değişik markalardaki en düşük sigara fiyatı 58 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 69 TL'ye yükseldi.

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024-Nisan! Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024-Nisan! Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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