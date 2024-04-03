Giriş Tarihi: 03.04.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
20:38
SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2024-Nisan! Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara fiyatları zam sonrası gündemde. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre bir grupta fiyat artışı yaşandı. Tütün ürünü kullanıcıları paket fiyatlarına odaklandı. Son paylaşımların ardından 3 Nisan sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Marka marka radara giren sigara zammı son dakika haberleri arasında değerlendiriliyor. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...