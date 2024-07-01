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Giriş Tarihi: 01.07.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 17:11

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada, 2013'te Gezi olayları sırasında sol örgütlere müzahir bazı kişileri vurduğunu anlattı. Ayrıca Gezi olayları sırasında "kırmızı fularlı kız" olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'i de vurduğunu ve Karacagil'in daha sonra bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ile görüştüğünü öne sürdü. Mahkeme başkanı ise "Ne anlatıyorsun sen? Savunma yapacaksan yap, hikaye anlatma" diyerek sanığa tepki gösterdi. İşte davanın detayları…

AA
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada sanıklar hesap verdi. Cinayetin azmettiricisi sanık Doğukan Çep, 2013'te Gezi olayları sırasında sol örgütlere müzahir bazı kişileri vurduğunu, bununla ilgili hakkında hukuki süreç başlatıldığını söyledi.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!

"NE ANLATIYORSUN SEN!"
Gezi olayları sırasında "kırmızı fularlı kız" olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'i de vurduğunu anlatan Çep, Karacagil'in daha sonra bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ile görüştüğünü öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Ne anlatıyorsun sen? Savunma yapacaksan yap, hikaye anlatma." diye sanığa tepki gösterdi. Sanık Çep ise "Başımdan geçen olayları anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

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Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!

"SİNAN ATEŞ'TEN YARDIM İSTEDİM"
Gezi olayları sonrası ceza aldığını, tutuksuz yargılandığını, dosyasının temyiz incelemesi için Yargıtayda bulunduğunu ifade eden sanık Çep, bir gün sabah namazını kılarken, maktul Ateş ve beraberindekilerin de namaza geldiklerini, Ateş ile burada tanışarak, hakkındaki temyiz sürecine ilişkin yardım istediğini anlattı.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!

1 MİLYON LİRA İDDİASI
Sinan Ateş'in, "Dosyana yardımcı olacağım" dediğini, bir süre sonra yaptıkları telefon görüşmesinde, "Bir kanal buldum halledecekler, 1 milyon lira para istiyorlar." dediğini ileri süren Çep, o kadar parasının olmadığını ancak 200 bin lira verebileceğini söylediğini, bu parayı Taksim'de bir otelde kendisine teslim ettiğini iddia etti.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!

"ELİ KULAĞINDA BİTTİ BİTECEK"
Ateş'in daha sonra kendisinden 200 bin lira daha istediğini, Üsküdar'da bu parayı kendisine verdiğini iddia eden Çep, Ateş'in daha sonra kendisinden paranın tamamını istediğini, 250 bin lira daha ayarladığını öne sürdü.

Ankara Çukurambar'da bir pastanede Sinan Ateş ile buluştuğunu, Yargıtaydaki dosya ile ilgili, "Eli kulağında, bitti bitecek" dediğini, ama aradan süre geçmesine rağmen Yargıtay'daki dosyasının sonuçlanmadığını söyledi.

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