Giriş Tarihi: 01.07.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
17:11
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada, 2013'te Gezi olayları sırasında sol örgütlere müzahir bazı kişileri vurduğunu anlattı. Ayrıca Gezi olayları sırasında "kırmızı fularlı kız" olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'i de vurduğunu ve Karacagil'in daha sonra bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ile görüştüğünü öne sürdü. Mahkeme başkanı ise "Ne anlatıyorsun sen? Savunma yapacaksan yap, hikaye anlatma" diyerek sanığa tepki gösterdi. İşte davanın detayları…