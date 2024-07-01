Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden kırmızı fularlı kız savunması! Ne anlatıyorsun sen!

"ELİ KULAĞINDA BİTTİ BİTECEK"

Ateş'in daha sonra kendisinden 200 bin lira daha istediğini, Üsküdar'da bu parayı kendisine verdiğini iddia eden Çep, Ateş'in daha sonra kendisinden paranın tamamını istediğini, 250 bin lira daha ayarladığını öne sürdü.

Ankara Çukurambar'da bir pastanede Sinan Ateş ile buluştuğunu, Yargıtaydaki dosya ile ilgili, "Eli kulağında, bitti bitecek" dediğini, ama aradan süre geçmesine rağmen Yargıtay'daki dosyasının sonuçlanmadığını söyledi.