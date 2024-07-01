Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
11:59
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır" dedi. Duruşmada ilk savunmayı ise tetikçi Erol Özyağcı yaptı. Doğukan Çep'in kendisine sadece Sinan Ateş'i ayaklarından vurması talimatını verdiğini söyleyen Özyağcı, "Biz kaçarken 'Reisi vurduk' diye bağırıyorlardı en son. Doğukan abi aradı olaydan bir saat sonra falan, 'Sinan Ateş ölmüş, ben sana ayaklarından vur demedim mi' dedi." ifadelerini kullandı. İşte Sinan Ateş davasından son dakika gelişmeleri...