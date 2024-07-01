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Haberler Galeri Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:59

Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır" dedi. Duruşmada ilk savunmayı ise tetikçi Erol Özyağcı yaptı. Doğukan Çep'in kendisine sadece Sinan Ateş'i ayaklarından vurması talimatını verdiğini söyleyen Özyağcı, "Biz kaçarken 'Reisi vurduk' diye bağırıyorlardı en son. Doğukan abi aradı olaydan bir saat sonra falan, 'Sinan Ateş ölmüş, ben sana ayaklarından vur demedim mi' dedi." ifadelerini kullandı. İşte Sinan Ateş davasından son dakika gelişmeleri...

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Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı

Son dakika haberleri: Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 5 gün sürmesi planlanan duruşmalar nedeniyle salon girişi ve içinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı

Sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmayı bazı siyasiler de takip ediyor. Duruşma salonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da izleyici olarak yer aldı. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı il baro başkanları da izliyor.

Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı

MAHKEME BAŞKANI TARAFLARI UYARDI: TAHRİKLERE KAPILMAYIN

Duruşma öncesi, sanıklardan Doğukan Çep, müşteki sıralarında oturanlara yönelik sözleri nedeniyle kolluk personeli tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Duruşmanın başında mahkeme başkanı, taraflara, "Herhangi bir sataşma, laf atma olmasın. Gerek sanıklar gerek müşteki tarafından. Bunlara gerek yok. Bırakın işimizi yapalım. Tahrik etmeye çalışanlar olabilir. Meseli şahsileştirmeyin. Aşağıda bir sanığımız varmış. salona gelmeden önce bazı sözleri olmuş, olabilir. Sabırlı olacaksınız, sakin olacaksınız, tahriklere kapılmayın." uyarısında bulundu.

Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: Reisi vurduk diye bağırıyorlardı

Mahkeme başkanının uyarılarının ardından Çep, duruşma salonuna getirildi.

Bu sırada, müşteki sıralarında söz alan MHP avukatları, davaya katılma talebinde bulundu. Savcı, "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, "MHP'nin suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı" gerekçesiyle katılma talebinin oy birliğiyle reddine karar verdi.

Daha sonra, mahkeme başkanınca iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

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