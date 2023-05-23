Giriş Tarihi: 23.05.2023 07:04
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
07:04
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!
Sinan Oğan'ın kararını açıklamasının ardından Meral Akşener, Muharrem İnce ve daha nice isme olduğu gibi linç ekibi işe koyuldu. Saatlerdir Sinan Oğan'a yönelik sistematik hakaret, küfür ve itibar suikastı girişimlerine koyulan CHP çevreleri bu gündemle meşgul olurken Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin asıl gündemi moralsizlik. Oy uğruna yaşadıkları uçtan uca savrulmaların yukarıya itmesi beklenirken aksine daha da geri çekmesi CHP Genel Merkezinde adeta şok etkisi oluşturdu. Mahmut Övür, patinaja giren Kemal Kılıçdaroğlu politikalarının asıl nedenini, CHP'nin sorunu ve siyasette Sinan Oğan gerçeğini yazdı.