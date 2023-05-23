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Haberler Galeri Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 07:04

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!

Sinan Oğan'ın kararını açıklamasının ardından Meral Akşener, Muharrem İnce ve daha nice isme olduğu gibi linç ekibi işe koyuldu. Saatlerdir Sinan Oğan'a yönelik sistematik hakaret, küfür ve itibar suikastı girişimlerine koyulan CHP çevreleri bu gündemle meşgul olurken Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin asıl gündemi moralsizlik. Oy uğruna yaşadıkları uçtan uca savrulmaların yukarıya itmesi beklenirken aksine daha da geri çekmesi CHP Genel Merkezinde adeta şok etkisi oluşturdu. Mahmut Övür, patinaja giren Kemal Kılıçdaroğlu politikalarının asıl nedenini, CHP'nin sorunu ve siyasette Sinan Oğan gerçeğini yazdı.

MAHMUT ÖVÜR
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs yenilgisini geçici de olsa atlatmak için hiç zaman kaybetmedi.

Önce muhalif seçmenin sorgulamaması ve öfkesini kendisine yöneltmemesi için rotayı aşırı milliyetçiliğe kırdı. Elini masaya vurdu, "vatan" kavramını öne çıkardı ve yaklaşık 6 milyon Suriyeli sığınmacıyı da yeni düşman ilan etti. Böylece bir taşla birkaç kuş vurarak hem Sinan Oğan-Ümit Özdağ ikilisine selam yolluyor hem de öfkeli seçmenini diri tutmuş oluyordu.

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!

Tabii bu arada partisini de ihmal etmedi. Orada da CHP'lilerin yenilgiyi sorgulamamaları için kişileri şeytanlaştıran bir yöntem izledi. Herkes gecenin, yani yenilginin sorumlusu olarak Onursal Adıgüzel veya Tuncay Özkan'a saldırırken, siyaset mühendisliğiyle yenilginin asıl sorumlusu Kılıçdaroğlu'na soru sormak kimsenin aklına gelmiyordu.

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Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!

Operasyon en azından ikinci tura gitmek için yeterliydi.

Ancak bütün bunlar bile CHP tabanındaki veya muhalefet seçmenindeki hayal kırıklığını gidermeye, gerçeğin saklanmasına yetmedi ki, Kılıçdaroğlu, yüzde 5.2 oy alan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ikilisinin açık desteğini istiyordu.

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!

Sokağın nabzını tutan Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP yöneticisi, buna ihtiyaçları olduğunu şöyle açıklıyordu:

"Bizim seçmenin ve kadroların morale ihtiyacı var. Kimsenin artık ilkelere falan baktığı yok, şu aşamada oy da önemli ama oydan çok morale ihtiyacımız var."

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içerisinden kritik bilgi: 13. katta moraller sıfır!

Nereden nereye... Yola "Gandi" olarak çıkan, bir Che Guevara bir "Dersimli Kemal" olan, sonra siyaset mühendisliğine soyunarak PKK-HDP çizgisine selam yollayıp "Rojava Devrimcisi" kesilen, yetmeyince Saadet Partililerin desteğiyle "Mücahit Kemal" rolünü üstlenen, o da kesmeyince rotayı "Bozkurt Kemal"e kıran Kılıçdaroğlu şimdi "moral" peşinde...

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