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Haberler Galeri SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 19:32 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 19:35

SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi SİPER'de artık sona gelindi. ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından geliştirilen 'Siper Ürün-1'in Hava Kuvvetlerine teslim edileceği tarih de netleşti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunmasını beka meselesi olarak gördüklerine işaret ederek, "Şu an için en ileri teknolojiye sahip olan Siper sistemi, milli güvenliğimiz için önemli görevler üstlenecek." dedi. İşte SİPER hava savunma sistemi özellikleri ve envantere gireceği tarihi...

SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan milli teknoloji hamlesi, her geçen gün meyvelerini veriyor. Bu kapsamda geliştirilen, Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor.

SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...

2024'TE KULLANIMA SUNULACAK

SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkan verecek.

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SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunmasını beka meselesi olarak gördüklerine işaret ederek, "Şu an için en ileri teknolojiye sahip olan Siper sistemi, milli güvenliğimiz için önemli görevler üstlenecek. Vatan semalarının güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibi gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...

HAVA SAVUNMASINDA KRİTİK ROL OYNAYACAK

ASELSAN'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda da "Ülkemizin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkân verecek." denildi.

SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...

SİPER'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sistem Azami Önleme Menzili : 150 km

Önleme İrtifası : 0.1-30 km

Yanca Kapsama : 360°

Takip Edilebilecek Hedef Sayısı : 100

Batarya Seviyesi Angaje Olunabilecek Hedef Sayısı: 10

Batarya Seviyesi Güdülebilecek Füze Sayısı: 20

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