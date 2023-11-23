Giriş Tarihi: 23.11.2023 19:32 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 19:35

SİPER hava savunma sisteminde flaş gelişme! Gök vatanın koruyucusu envantere giriyor: İşte SİPER için kritik tarih...

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi SİPER'de artık sona gelindi. ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından geliştirilen 'Siper Ürün-1'in Hava Kuvvetlerine teslim edileceği tarih de netleşti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunmasını beka meselesi olarak gördüklerine işaret ederek, "Şu an için en ileri teknolojiye sahip olan Siper sistemi, milli güvenliğimiz için önemli görevler üstlenecek." dedi. İşte SİPER hava savunma sistemi özellikleri ve envantere gireceği tarihi...