Siyasette ve ticarette kripto FETÖ’cüler mi var? ’Renklendirme yöntemi’ ve ’Uyuyan hücreler’

O tehlikenin çok sayıda işaretini görmek mümkün. Dışarıda Türkiye'ye karşı lobi faaliyetleri yürüttükleri biliniyor ama daha önemli olan Başkan Erdoğan'ın dikkat çektiği içeride neler yaptıkları...
Bu noktada da birbiriyle ilişkili iki alan öne çıkıyor: Siyaset ve ticaret.
KRİPTO SİYASİLERE DİKKAT!
FETÖ'cülerin başından beri en büyük hedefleri hiç kuşkusuz Erdoğan'sız bir AK Parti. Bugünlerde FETÖ'cü kaçkınların bu konuya özel vurgu yapmaları tesadüf değil. AK Partili yöneticiler çok daha dikkatli olmalı.
Özgür Özel CHP'sine ise zaten sıcak baktıklarını ve her türlü destek verdiklerini saklamıyorlar. Özel de hiç sesini çıkarmıyor.
Kripto FETÖ'cülerin birçok partide "renklendirme" yönetimiyle var oldukları ve zaman zaman "uyuyan hücreleri" harekete geçirdikleri de biliniyor.
Bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişe yönelik özür dilemesi ve FETÖ karşıtı pozisyon alması Türkiye açısından ciddi bir kazanım.