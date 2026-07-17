Siyasette ve ticarette kripto FETÖ’cüler mi var? ’Renklendirme yöntemi’ ve ’Uyuyan hücreler’

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Kaçak FETÖ'cülerin başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Batı merkezlerinde nasıl korundukları, desteklendikleri biliniyor. Emperyalist ülkelerin "vekil" aparatlar kullanmada yeni bir döneme girdikleri biliniyor ama FETÖ bir "istihbarat" yapılanması olduğu için ne zaman nasıl kullanacakları hiç belli olmaz." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün 'Siyasette ve ticarette kripto FETÖ'cüler mi var?' başlıklı yazısı:

Başkan Erdoğan, destansı 15 Temmuz direnişinin 10'uncu yılında uyarı niteliğinde tarihi bir konuşma yaptı. O konuşmanın can alıcı noktası şu iki cümlede saklıydı:

FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden, dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz.