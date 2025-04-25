Siyasi arsızlık! | Mahmut Övür yazdı

İstanbul'u sarsan Silivri depremi büyük yıkıma yol açmadı ama Türkiye'yi korkuttu ve dünyanın gözbebeği olan şehrin nasıl bir tehlike altında olduğunu bir kez daha hatırlattı.

O andan itibaren de bu şehirle ilgili yetkili isimlerin nasıl tepki vereceğini merakla izledim. İlk tepki doğal olarak Başkan Erdoğan'dan geldi. İlgili bakanları, kurumları hemen harekete geçirdi ve gündeminin odağına İstanbul'u koydu.

Dün de üç bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hem depremle ilgili hem de İstanbul depremine ilişkin yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı.

İlginçtir konuşan her bakan da ısrarla "depremin siyaset üstü" olduğunun altını çizdi.

