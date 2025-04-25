Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:38
Siyasi arsızlık! | Mahmut Övür yazdı
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. İstanbul'un yaşadığı sel ve şiddetli kar yağışlarında, ya tatilde ya da İngiliz Büyükelçiyle yemekte olan İmamoğlu'nun bu paylaşımı tepki çekti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşe yazısında bu paylaşımı ele aldı. Övür, İmamoğlu'nun bu sözlerini 'siyasi arsızlık' olarak nitelendirdi.