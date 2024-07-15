Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siyasi isimlerden 15 Temmuz mesajları: Emperyalistlere tarihi bir cevaptır
Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 11:52

Siyasi isimlerden 15 Temmuz mesajları: Emperyalistlere tarihi bir cevaptır

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde siyasi isimler '15 Temmuz' Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mesaj yayınladı. MHP lideri Devlet Bahçeli: "15 Temmuz, Millî Kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur." ifadelerini kullandı.

Siyasi isimlerden 15 Temmuz mesajları: Emperyalistlere tarihi bir cevaptır

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasiler sosyal medya hesaplarından mesajları yayımladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan açıklamalarda şehitler rahmet, gaziler saygıyla anıldı.

Siyasi isimlerden 15 Temmuz mesajları: Emperyalistlere tarihi bir cevaptır

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ "BU AZİZ MİLLET, İSTİKLALİNE VURULMAK İSTENEN PRANGALARI, PARÇALAMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirlerle parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin, hain FETÖ darbe girişimini bozguna uğrattığını ve hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirlerle parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileriyle alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilik payesiyle şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyasi isimlerden 15 Temmuz mesajları: Emperyalistlere tarihi bir cevaptır

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 15 TEMMUZ MESAJI: CUMHURİYETİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi halkın vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermediğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında, milletin demokrasiye ve ulusal egemenliğe sahip çıkışını bir kez daha saygıyla yad ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin."

Siyasi isimlerden 15 Temmuz mesajları: Emperyalistlere tarihi bir cevaptır

BAHÇELİ: 15 TEMMUZ, İŞGAL GİRİŞİMİNE İMAN İRADEYLE DİRENİŞ VE DİK DURUŞ MEFKÛRESİDİR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, Millî Kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkûresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum."

Siyasi isimlerden 15 Temmuz mesajları: Emperyalistlere tarihi bir cevaptır

BAKAN FİDAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI: "AZİZ MİLLETİMİZ, BAĞIMSIZLIĞINA KASTEDEN GÜÇLERE ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin en hassas organlarına istihbarat örgütü gibi sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olduğunu hatırlattı.

Terör örgütünün 15 Temmuz'da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk milleti tarafından akamete uğradığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz destanı akabinde FETÖ'ye karşı yürütülen topyekün mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

SON DAKİKA