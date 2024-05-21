Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:28

Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı gizli tanığı firari Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 tecrübeli savcı görevlendirilirken tutuklanan şüphelilerden elde edilen yaklaşık 180 dijital materyaller İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından inceleniyor. Yapılan ilk incelemelere göre Murat Çelik'in telefonuna format attığı ortaya çıktı. Firari gizli tanıkla ses kayıtları ortaya çıkan Organize Suçlarla Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan'ın ise bilgisayar şifrelerini vermediği öğrenildi. Yeni yayınlanan ses kayıtlarında ise Serdar Sertçelik'in yeniden gizli tanık yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan ve firar eden gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklandı.

Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar

SİYASİLERE YÖNELİK KUMPASIN ADI "Z7"

Firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmeye ait bir ses kaydı daha yayınladı. İkili arasında geçen konuşma da kumpasın detaylarına ilişkin önemli bilgiler yer aldığı ortaya çıktı. Firari gizli tanık Serdar Sertçelik, siyasilere yönelik yapılacak olan kumpasta bir kez de "Z7" olarak gizli tanık yapılacağı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Demircan'ın "Yeniden farklı bir sürece gireceğiz. Ondan sonra yine aynı şekilde devam edeceksin. Ama M7 olamayacaksın. Ya da Z7 olacaksın. Başka bir anlamı da olacak. Sana yeni kimlik verilecek. Bak bu son şansın" dediği yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar

"SENİ HABER YAPTIRACAĞIM"

Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "sınır kapısından seni aldırınca birde haber yaptıracağım. Sahte kimlik ve pasaportunu servis ettireceğim. Serdar Sertçelik olarak avukatın eşliğinde başkanın yanında ifaden alınacak. Bora'nın göndereceği avukatlardan biride olabilir. Sen ifadelerini verirsin. Suçlamalarının hiçbirini kabul etmezsin. Ben zaten mağdurum zor durumdayım falan dersin. Ama benim dediğim 1 kelimenin dışına bile çıkmayacaksın" dedi.

Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar

180 MATERYALE EL KONULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 'Suç için anlaşma' yönünden ayrı bir değerlendirme yapılırken, şüphelilere ait USB, cep telefonu, kişisel ve şubelerde kullandıkları bilgisayarlar dahil yaklaşık 180 dijital materyale el konuldu.

Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar

BTK VE MASAK RAPORLARI HAZIRLANIYOR

Bu kapsamda HTS analiz raporları ile MASAK verilerinin de incelenmesinin devam ettiği öğrenildi. BTK ve MASAK'tan detaylı raporlar istendiği öğrenilirken, verilerinin tümünün Anayasal suç kapsamında titizlikle incelendiği belirtildi.

SON DAKİKA