Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar

SİYASİLERE YÖNELİK KUMPASIN ADI "Z7"

Firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmeye ait bir ses kaydı daha yayınladı. İkili arasında geçen konuşma da kumpasın detaylarına ilişkin önemli bilgiler yer aldığı ortaya çıktı. Firari gizli tanık Serdar Sertçelik, siyasilere yönelik yapılacak olan kumpasta bir kez de "Z7" olarak gizli tanık yapılacağı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Demircan'ın "Yeniden farklı bir sürece gireceğiz. Ondan sonra yine aynı şekilde devam edeceksin. Ama M7 olamayacaksın. Ya da Z7 olacaksın. Başka bir anlamı da olacak. Sana yeni kimlik verilecek. Bak bu son şansın" dediği yansıdı.