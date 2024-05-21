Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:28
Siyasilere yönelik kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı: Dikkat çeken detaylar
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı gizli tanığı firari Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 tecrübeli savcı görevlendirilirken tutuklanan şüphelilerden elde edilen yaklaşık 180 dijital materyaller İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından inceleniyor. Yapılan ilk incelemelere göre Murat Çelik'in telefonuna format attığı ortaya çıktı. Firari gizli tanıkla ses kayıtları ortaya çıkan Organize Suçlarla Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan'ın ise bilgisayar şifrelerini vermediği öğrenildi. Yeni yayınlanan ses kayıtlarında ise Serdar Sertçelik'in yeniden gizli tanık yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.