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Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 09:36

Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan 'İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek' sözleriyle işaret etmişti

Son dakika haberi: Katil İsrail, kirli planları için başta Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan ve diğer bölgelere alçak saldırılar düzenliyor. Soykırım şebekesine ABD ve Batı bloğu ses çıkarmazken; Gazze Kasabı Netanyahu son olarak, BM kürsüsünden 'arz-ı mevud' yani 'vaat edilmiş topraklar' haritasını gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'deki yaptığı konuşmasında tarihi nitelikte bir vurgu yaparak, "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" dedi.

Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan ’İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek’ sözleriyle işaret etmişti

Son dakika... Siyonist İsrail rejimi alçak emelleri için Ortadoğu'yu ateşe atıyor. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kirli planı ise hayali var.

Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan ’İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek’ sözleriyle işaret etmişti

Siyonist İsrail rejiminin başındaki Binyamin Netanyahu, katliamlarını BM kürsüsünden 'arz-ı mevud' yani 'vaat edilmiş topraklar' haritasıyla savundu.

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Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan ’İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek’ sözleriyle işaret etmişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün 'İsrail gözünü Türkiye'ye de dikecek' diye işaret ettiği 'arz-ı mevud', siyonistlerin İsrailoğullarına vaat edilmiş bölge olarak gösterilen Musevilik'teki dini referansları çarptırarak idealize ettiği 'Büyük İsrail' projesi...

Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan ’İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek’ sözleriyle işaret etmişti

Türkiye'nin güneydoğusunda 11 ili ve Kıbrıs'ı da içine alan bu sinsi plan 1948'deki Filistin işgalinden bu yana katliamlara sözde haklı gerekçe olarak sunuluyor.

Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan ’İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek’ sözleriyle işaret etmişti

"İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK!"

Başkan Erdoğan TBMM'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Susmak, vahşeti görmezden, duymazdan gelmek hiç kimseyi, hiçbirimizi, bölgedeki hiçbir ülkeyi bu soykırım şebekesinin saldırganlığından kurtaramayacak. Bu tembelliğin, bu ataletin, bu tepkisizliğin, duygusuzluğun sona ermesi için Türkiye olarak hakkı cesaretle söylemeye, hakkı savunmaya, zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Siyonist lobinin şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan itibar suikastlerine asla boyun eğmeyeceğiz.

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