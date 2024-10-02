Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
09:36
Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan 'İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek' sözleriyle işaret etmişti
Son dakika haberi: Katil İsrail, kirli planları için başta Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan ve diğer bölgelere alçak saldırılar düzenliyor. Soykırım şebekesine ABD ve Batı bloğu ses çıkarmazken; Gazze Kasabı Netanyahu son olarak, BM kürsüsünden 'arz-ı mevud' yani 'vaat edilmiş topraklar' haritasını gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'deki yaptığı konuşmasında tarihi nitelikte bir vurgu yaparak, "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" dedi.