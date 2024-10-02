Siyonist rejimin alçak projesi: Başkan Erdoğan ’İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek’ sözleriyle işaret etmişti

"İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK!"

Başkan Erdoğan TBMM'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Susmak, vahşeti görmezden, duymazdan gelmek hiç kimseyi, hiçbirimizi, bölgedeki hiçbir ülkeyi bu soykırım şebekesinin saldırganlığından kurtaramayacak. Bu tembelliğin, bu ataletin, bu tepkisizliğin, duygusuzluğun sona ermesi için Türkiye olarak hakkı cesaretle söylemeye, hakkı savunmaya, zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Siyonist lobinin şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan itibar suikastlerine asla boyun eğmeyeceğiz.