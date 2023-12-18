Siyonist sermayenin KKTC’de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi, çok hassas... Yasal düzenlemeler gündemde.

2. Dışişleri Bakanlığımız... Lefkoşa Büyükelçimiz... Diğer ilgililer, uyumuyorlar... Gelişmeleri dikkatle izliyorlar.

3. Konuyla ilgili... KKTC'nin de, Türkiye'nin de... Yarına dönük, hazırlıkları var... A planı... B... Planı... C planı.

Bütün bunlara rağmen... Konu... Tam anlamıyla çetrefilli.

Karışık mı karışık...

Öyle bir problem ki... Uzun süre baş ağrıtacağını düşünüyoruz.

Zira sorun, çok derin.

Ve... İsrail'e kızmakla... İsrail vatandaşlarının Kıbrıs'ta arazi/konut almasını sınırlamakla çözülecek kadar basit/kolay değil.