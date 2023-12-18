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Haberler Galeri Siyonist sermayenin KKTC'de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler
Giriş Tarihi: 18.12.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 06:35

Siyonist sermayenin KKTC'de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

SABAH Gazetesi'nin ortaya çıkardığı yavru vatan Kıbrıs'ta İsraillilerin geniş araziler aldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. KKTC'de uygulanmaya çalışılan Yahudi kıskacına başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere bütün kesimden tepki gelmişti. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat KKTC'deki Yahudi tehlikesini yerinde inceleyerek bir yazı kaleme aldı. İşte Donat'ın o yazısı…

YAVUZ DONAT
Siyonist sermayenin KKTC’de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

SABAH Gazetesi İsrail'in sermayesinin KKTC'ye olan gizli ilgisini araştırdı, iki gün manşetine taşıdı ve hem Türkiye'de hem de Yavru Vatan'da çok ses getirdi.

Siyonist sermayenin KKTC’de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

Aslında İsrail'in bu Kıbrıs'a ilgisi çok eskilere dayanıyor. Yahudi tarihi uzmanları bu toprakların Arzı Mevud denilen Vadedilmiş Topraklar sınırlarında olduğunun altını çiziyor. Konu bu kadar derin olunca derinlemesine araştırmak gerektiğini düşündüm. Ben de yerinde görüp en yetkili ağızlardan bu meselenin arka planını öğrenmek için KKTC'nin yolunu tuttum.
Çok bilinmeyenli denklem.

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Siyonist sermayenin KKTC’de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi, çok hassas... Yasal düzenlemeler gündemde.
2. Dışişleri Bakanlığımız... Lefkoşa Büyükelçimiz... Diğer ilgililer, uyumuyorlar... Gelişmeleri dikkatle izliyorlar.
3. Konuyla ilgili... KKTC'nin de, Türkiye'nin de... Yarına dönük, hazırlıkları var... A planı... B... Planı... C planı.
Bütün bunlara rağmen... Konu... Tam anlamıyla çetrefilli.
Karışık mı karışık...
Öyle bir problem ki... Uzun süre baş ağrıtacağını düşünüyoruz.
Zira sorun, çok derin.
Ve... İsrail'e kızmakla... İsrail vatandaşlarının Kıbrıs'ta arazi/konut almasını sınırlamakla çözülecek kadar basit/kolay değil.

Siyonist sermayenin KKTC’de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

BUZDAĞI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile konuştuk.
Lefkoşa Büyükelçimiz Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile bir araya geldik.

Siyonist sermayenin KKTC’de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

Lefkoşa, Girne ve Magosa'da... İnşaat sektörü temsilcilerini... Emlakçıları dinledik.
Konu... Kıbrıs'ın orta ve uzun vadeli geleceği için çok önemli.
Günlerdir yazılanlar söylenenler, buzdağının sadece görünen kısmı.

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