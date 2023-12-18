Giriş Tarihi: 18.12.2023 06:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
06:35
Siyonist sermayenin KKTC'de derin planı! İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler
SABAH Gazetesi'nin ortaya çıkardığı yavru vatan Kıbrıs'ta İsraillilerin geniş araziler aldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. KKTC'de uygulanmaya çalışılan Yahudi kıskacına başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere bütün kesimden tepki gelmişti. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat KKTC'deki Yahudi tehlikesini yerinde inceleyerek bir yazı kaleme aldı. İşte Donat'ın o yazısı…