  • Skandalların Başkanı Özkan Yalım’ın avukatı Özgür Özel’den

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandalları bitmek bilmiyor. Kumar tatili, maaşlı sevgililer, pavyonunda çalışan personelin maaşını belediyeden ödetmesi ve rüşvete kadar uzanan süreçte yeni bir detay gün yüzüne çıktı. CHP'den ihraç edileceği yönündeki dedikodular gündemdeyken, Yalım'ın resmi avukatının, Özgür Özel'in talimatıyla savunmayı üstlendiği iddiası dikkat çekti.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve kaldığı otelde sevgilisi S.A. ile birlikteyken gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Yalım'la birlikte 9 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında Yalım görevinden uzaklaştırılmasının ardından da şirketleri dahil tüm mal varlığını hakimlik kararıyla el konuldu. Ayrıca Yalım Garden ve Yalım Petrol şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

PAVYON ÇALIŞANLARIN MAAŞI BELEDİYEDEN

Soruşturmada, Yalım'ın işlettiği pavyon, Yalım Garden Otel ve Yalımlar Tesisi'nde çalışan kişilerin belediye kadrosunda gösterilerek maaş ve sigortalarının belediyeden karşılandığı tespit edildi. Eski sevgili A.A.'yı Uşak Belediyesi'nde yüksek maaşlı eleman gibi gösterdiği ancak A.A.'nın baz kayıtları sayesinde belediyeye uğramadığı ortaya çıkmıştı. MASAK raporlarında Yalım'ın diğer sevgilisi A.A.'ya yüz binlerce lira ödeme ve 1.5 milyon TL değerinde araç verildiği belirtildi.

250 MİLYONLUK BAĞIŞ ZİMMETİNE GEÇTİ

Gizli tanık beyanına göre 12 milyon TL'lik ihalenin 5 milyonu nakit olarak Yalım'ın ekibine teslim edildi ve bu parayla VIP araç alındığı iddia edildi. Söz konusu aracın ise Özgür Özel için tahsis edildiği öne sürüldü. Yalım'ın ayrıca spor kulübü adına iş insanlarından makbuzsuz 250 milyon TL toplandığı iddia edildi.

HARAÇ ALAMADIĞI AVM MÜHÜRLENDİ

Uşak'ın en büyük alışveriş merkezi olan Karun AVM'den Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 20 milyon TL rüşvet istediğini, bu talep reddedilince AVM'nin mühürlenerek çalışamaz hale getirildiği iddialar arasında.

BELEDİYE PARALARINI KUMARDA YEDİ

Özkan Yalım ile Ankara'da otelde gözaltına alınan belediye personeli sevgilisi S.A., Yalım ile Gürcistan'a gittikleri, burada casinoda kumar oynadıklarını itiraf etmişti.

YALIM'IN AVUKATI ÖZGÜR ÖZEL'DEN

Yalım'ın CHP'den ihraç edileceği, destek verilmediği dedikoduları ortalıkta dolaşırken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. CHP'nin resmi avukatı Çağlar Çağlayan'ın bizzat Özgür Özel talimatıyla Yalım'ın vekilliğini üstlendiği iddia edildi.

