Skandalların Başkanı Özkan Yalım’ın avukatı Özgür Özel’den

PAVYON ÇALIŞANLARIN MAAŞI BELEDİYEDEN
Soruşturmada, Yalım'ın işlettiği pavyon, Yalım Garden Otel ve Yalımlar Tesisi'nde çalışan kişilerin belediye kadrosunda gösterilerek maaş ve sigortalarının belediyeden karşılandığı tespit edildi. Eski sevgili A.A.'yı Uşak Belediyesi'nde yüksek maaşlı eleman gibi gösterdiği ancak A.A.'nın baz kayıtları sayesinde belediyeye uğramadığı ortaya çıkmıştı. MASAK raporlarında Yalım'ın diğer sevgilisi A.A.'ya yüz binlerce lira ödeme ve 1.5 milyon TL değerinde araç verildiği belirtildi.