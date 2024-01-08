Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
08:10
Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha 'temel atmama törenleri'ni kaldıramaz
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul için yarışacak olan AK Parti'nin adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki farkı yaptıkları icraatlarla gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. İstanbullunun bir 5 yıl daha bu eziyeti kaldıramayacağını vurgulayan Altınok mega kent için "Sloganlar değil projeler yarışacak" vurgusunu yaptı. İşte Altınok'un o yazısı…