Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha ’temel atmama törenleri’ni  kaldıramaz

5 yıl boyunca kayda değer tek bir icraatla bile hafızalarda yer edemeyen İmamoğlu'na oy verecek kitle içinde yine "Yeter ki Erdoğan gitsin" diyenler ağırlıklı olacak. Bu "temeninin" ancak 5 yıl sonra bir anlam ifade edeceğini düşünürsek, İmamoğlu'na daha güçlü bir motivasyon gerektiği ortada.



