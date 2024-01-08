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Haberler Galeri Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha 'temel atmama törenleri'ni  kaldıramaz
Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:10

Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha 'temel atmama törenleri'ni  kaldıramaz

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul için yarışacak olan AK Parti'nin adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki farkı yaptıkları icraatlarla gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. İstanbullunun bir 5 yıl daha bu eziyeti kaldıramayacağını vurgulayan Altınok mega kent için "Sloganlar değil projeler yarışacak" vurgusunu yaptı. İşte Altınok'un o yazısı…

MELİH ALTINOK
Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha ’temel atmama törenleri’ni  kaldıramaz

Türkiye aylardır ötelediği seçim havasına girdi. AK Parti beklendiği üzere, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum'la yarışacak.
İmamoğlu, 2019 seçimlerini "Altılı Masa ittifakıyla" kazanmıştı. Bu seçimde HDP'nin tavrının ne olacağını pazarlıklar belirleyecek.

Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha ’temel atmama törenleri’ni  kaldıramaz

İmamoğlu'nun zaferinde etkili olan Meral Akşener'in "Şimdiki aklım olsa kalktıktan sonra yeniden oturmazdım" dediği masaya dönmesi ise çok zor. Yine de İyi Parti tabanından bir kısım seçmenin İmamoğlu'nu desteklemesini bekleyebiliriz.

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Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha ’temel atmama törenleri’ni  kaldıramaz

Sonucu konuşurken, seçim artimetiğinin dışında, muhalefetin büyük umutlarla girdiği Mayıs seçimlerinden sonra içine girdiği travmayı da göz ardı edemeyiz. Muhalif seçmende ne 2019 ne de 2023 seçimlerindeki hava var.

Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha ’temel atmama törenleri’ni  kaldıramaz

5 yıl boyunca kayda değer tek bir icraatla bile hafızalarda yer edemeyen İmamoğlu'na oy verecek kitle içinde yine "Yeter ki Erdoğan gitsin" diyenler ağırlıklı olacak. Bu "temeninin" ancak 5 yıl sonra bir anlam ifade edeceğini düşünürsek, İmamoğlu'na daha güçlü bir motivasyon gerektiği ortada.

Sloganlar değil projeler kazanacak! İstanbul bir 5 yıl daha ’temel atmama törenleri’ni  kaldıramaz

Ve tabii ki, Murat Kurum gibi siyasi kavgalarla değil bakanlık dönemindeki icraatlarıyla tanınan, yıpranmamış bir adayın sahneye çıkması gri alandaki rasyonel seçmeni mutlaka etkileyecektir.

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