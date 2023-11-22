SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özlem Çerçioğlu'nun yaklaşmakta olan yerel seçimlerde CHP'den tekrar aday gösterileceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunç Soyer'in adaylığı ile ilgili "Memnuniyet anketi belirleyecek" dedi. Panikleyen Soyer, Parti genel merkezinin yapacağı anket öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı göndererek göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını iddia etti.