Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu
Giriş Tarihi: 22.11.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:18

SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özlem Çerçioğlu'nun yaklaşmakta olan yerel seçimlerde CHP'den tekrar aday gösterileceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunç Soyer'in adaylığı ile ilgili "Memnuniyet anketi belirleyecek" dedi. Panikleyen Soyer, Parti genel merkezinin yapacağı anket öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı göndererek göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını iddia etti.

ERTAN GÜRCANER
SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu

4 Kasım'da Ankara'da gerçekleşen CHP Kurultayında mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sandıktan değişimcilerin adayı Özgür Özel çıkınca büyük şok yaşadı. Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi yeniden adaylığı tehlikeye düşen Soyer'in morali, Özgür Özel'in aday belirleme sürecine ilişkin açıklamaları ile iyice bozuldu.

SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu

İZMİR İÇİN 'ANKET' DEDİ

Ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel: "İstanbul, Ankara ve Aydın'da sorun yok. Onların başarıları anketlerle de destekleniyor. İstanbul, Ankara, Aydın'ı Parti Meclisi'ne önereceğim. İzmir'le birlikte 8 Büyükşehir'de anket var." Dedi. Özel'in 'Başarıları anketlerle destekleniyor' diyen belediye başkanları arasında Soyer'in ismini saymaması siyaset kulislerinde 'Soyer gidici' yorumlarına neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu

DEĞİŞİMİ İLK BEN DİLLENDİRDİM DEDİ AMA…

Özgür Özel'e yaranmak için art arda açıklamalar yapan Soyer, kurultay öncesi parti içi değişimi ilk kendisinin dillendirdiğini öne sürüp tekrar aday gösterilmesi ile ilgili: olarak da "Bir sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum. Adaylık ile ilgili bir değişiklik olacağını sanmıyorum" dedi. Ardından da yerel bir internet sitesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna "Ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum." Şeklinde yanıt verdi.

SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu

İZMİRLİ SEÇMENE ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN YENİ YÖNTEM

Özel ve Soyer cephesinden aday belirleme sürecine ilişkin art arda gelen açıklamalar sonrası Soyer, partisinin kentte yapacağı memnuniyet anketi öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için yeni yol ve yöntemlere başvurdu. Önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı gönderen Soyer, göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını öne sürdü.

SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketi duyunca panikledi: Alay konusu oldu

Attığı mesajda yaptığını iddia ettiği icraatların bir de linkini paylaşan Soyer altına da "Söz verdik, yaptık. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı. Aynı Soyer önceki gün katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı mısınız?" şeklindeki soruya, "Net olarak aday adayıyım" diyerek cevap vermişti.

SON DAKİKA