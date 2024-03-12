Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
08:22
Somali'nin kalkınmasına büyük destek sağlayan Türkiye'nin en önemli sacayağını başkent Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda konuşlu Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) oluşturuyor. Eylül 2017'den bu yana Somali ordusunu eğiten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), özellikle terörle mücadele konusunda tecrübe aktarımında bulunuyor. SABAH, Somalili askerlerin kabulünden mezuniyetine kadar aldıkları eğitimlerin tüm aşamalarına yerinde tanıklık etti.