Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:22

Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

Somali'nin kalkınmasına büyük destek sağlayan Türkiye'nin en önemli sacayağını başkent Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda konuşlu Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) oluşturuyor. Eylül 2017'den bu yana Somali ordusunu eğiten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), özellikle terörle mücadele konusunda tecrübe aktarımında bulunuyor. SABAH, Somalili askerlerin kabulünden mezuniyetine kadar aldıkları eğitimlerin tüm aşamalarına yerinde tanıklık etti.

HANİFE AKLİMAN
Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

Türkiye ve Somali arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, Somali ordusunun teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla 30 Eylül 2017'den bu yana eğitim ve danışmanlık faaliyeti yürütülen Anadolu Kışlası'nda Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Grup Komutanlığı bünyesinde kara, hava ve deniz kuvvetleri personeline çeşitli eğitimler veriliyor.

Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

STGK Komutanlığının eğitim faaliyetleri kapsamında Somali'de bugüne kadar Harp Okulundan 417 subay, Astsubay Okulundan 422 astsubay mezun oldu. Hâlen Harp Okulu'nda 200, Astsubay Temel Eğitim sınıfında ise 30 olmak üzere 230 öğrenci Türk subay ve astsubaylarından eğitim alıyor. Birlik eğitimi kapsamında da Somali Piyade Taburlarına tabur eğitimi veriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

TSK, 10 TABUR YETİŞTİRDİ
2019- 2022 yılları içerisinde Somali Piyade Taburlarının eğitimleri kapsamında geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen mezuniyet töreninde mezun olan askerlerle birlikte toplam 10 tabur, Somali Ulusal Ordusuna teslim edildi.
Törene Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Abdulkadir Mohamed Nur, Somali Kuvvet Komutanları ve STGK Komutanı Tuğgeneral Selahattin Kalkan katıldı.

Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

Törene katılanlara teşekkür eden Tuğgeneral Kalkan; bu topraklarda görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade ederek yemin eden askerlere seslendi: "Yemin eden taburun kahraman askerleri, yemin etmenize gururla şahit olduk. Sizler askerlik mesleğinin gerektirdiği doğrultuda temel ve ihtisas eğitimlerinizi tamamladınız. Bu eğitiminize müteakip Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına katılacaksınız.

Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

Sizler ordunun gözbebeği, övünç ve gurur kaynağı olacaksınız. Somali Silahlı Kuvvetleri'nin en genç neferi olarak bugün Kur'an, bayrak ve silah üzerine yemin ettiniz. Bu yemin ile sizler her zaman her yerde milletinize hizmet edeceğinize askerliğin namusunu canınızdan aziz görüp gerektiğinde bu vatanlar için seve seve şehit olacağınıza söz verdiniz. Bugün etmiş olduğunuz yemine hayatınız boyunca sadık kalın. Parolanız vatan, bayrak ve şeref olsun. Samimiyet, dürüstlük ve ahlaktan asla taviz vermeyin."

SON DAKİKA