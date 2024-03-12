Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet! Somali Türk Görev Kuvveti kapılarını SABAH’a açtı

Sizler ordunun gözbebeği, övünç ve gurur kaynağı olacaksınız. Somali Silahlı Kuvvetleri'nin en genç neferi olarak bugün Kur'an, bayrak ve silah üzerine yemin ettiniz. Bu yemin ile sizler her zaman her yerde milletinize hizmet edeceğinize askerliğin namusunu canınızdan aziz görüp gerektiğinde bu vatanlar için seve seve şehit olacağınıza söz verdiniz. Bugün etmiş olduğunuz yemine hayatınız boyunca sadık kalın. Parolanız vatan, bayrak ve şeref olsun. Samimiyet, dürüstlük ve ahlaktan asla taviz vermeyin."