Giriş Tarihi: 26.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024
22:59
Somali'ye ulaşan Oruç Reis için Mogadişu'da karşılama töreni! Bakan Bayraktar'a anlamlı hediye
5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'ye ulaştı.Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Somali açıklarında sismik çalışmalar yapacak Oruç Reis gemisinin Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a anlamlı bir hediye takdim eden Nur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise özel olarak teşekkür etti.