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Haberler Galeri Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 13:11

Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı...

28 Mayıs seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Türkiye Yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan dev eserler de tek tek hayata geçiriliyor. TCG Anadolu Gemisi'nden gözlem uydusu İMECE'ye, Togg'un tesliminden Karadeniz gazının ateşlenmesine, İstanbul Finans Merkezi'nden Şehir Hastanelerine Ankara-Sivas hızlı tren hattından, Akkuyu Nükleer Güç Santraline… İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TÜRKiYE iÇiN DURMAK YOK! YOLA DEVAM" anlayışıyla hizmete giren dev projeler…

Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen sözler tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor.

Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen sözler tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor.

İŞTE DEV ESERLER!

İşte Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamındaki dev yatırım ve hizmetler

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Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı...

DEFNE DEVLET HASTANESİ

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.

Defne Devlet Hastanesi'ne ilişkin video gösteriminin yapıldığı ziyarette Erdoğan, "İşte eser, işte hizmet. Rabbime, bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı...

Hatay'a yapılan hastanelere ilişkin bilgi veren Erdoğan, "1000 yataklı Hatay Şehir Hastanemizin projesi hazırlandı. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıyoruz. Antakya'da 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'da 200 yataklı devlet hastanemiz de yakında hasta almaya başlıyor. Defne ile birlikte tüm bu hastanelerimizin de şimdiden Hatayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı...

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

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