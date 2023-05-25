Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:10
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
13:11
Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı...
28 Mayıs seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Türkiye Yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan dev eserler de tek tek hayata geçiriliyor. TCG Anadolu Gemisi'nden gözlem uydusu İMECE'ye, Togg'un tesliminden Karadeniz gazının ateşlenmesine, İstanbul Finans Merkezi'nden Şehir Hastanelerine Ankara-Sivas hızlı tren hattından, Akkuyu Nükleer Güç Santraline… İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TÜRKiYE iÇiN DURMAK YOK! YOLA DEVAM" anlayışıyla hizmete giren dev projeler…