Son 21 yılda Türkiye yeniden inşa edildi! İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı...

Hatay'a yapılan hastanelere ilişkin bilgi veren Erdoğan, "1000 yataklı Hatay Şehir Hastanemizin projesi hazırlandı. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıyoruz. Antakya'da 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'da 200 yataklı devlet hastanemiz de yakında hasta almaya başlıyor. Defne ile birlikte tüm bu hastanelerimizin de şimdiden Hatayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.